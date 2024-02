La plateforme de prêts OCTOBER réduit la voilure à son maximum.

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

Fondé en 2014 (à l’époque sous le nom de Lendix), OCTOBER s’est donné pour mission de financer les entreprises en mêlant financement de particuliers et d’institutionnels. Avec notamment la Banque européenne d’investissement, BpiFrance, Groupama, CNP assurances, Matmut et Eiffel Investment Group, OCTOBER réunit 70 investisseurs institutionnels auprès desquels la société a levé plus de 600 millions d’euros.

Emblématique, le premier emprunt a été accordé en avril 2015 à Alain Ducasse Entreprise pour le financement de 3 restaurants parisiens et de La Manufacture de Chocolat Alain Ducasse.

Depuis 2021, l’entreprise avait diversifié son offre. « Aujourd’hui, nous vendons les outils technologiques que nous avons développés, qui servent notamment à ‘scorer’ les entreprises et à détecter la fraude, à des banques comme la BPI », expliquait alors à notre antenne Patrick de Nonneville, CEO d’October. Cette deuxième activité, October Connect, représentait alors environ 15% du chiffre d’affaires de l’entreprise.

L’entreprise ambitionnait de développer davantage October Connect tout en consolidant sa position sur le marché des plateformes de prêts. « Nous avons un axe de développement très important : la finance embarquée (ou embedding finance) », ajoute Patrick de Nonneville. Malheureusement le changement de contexte du marché a obligé la société à céder cette dernière activité à SOPRA BANKING SOFTWARE.

OCTOBER n’opèrera plus de financement et assurera la gestion des prêts en cours ainsi que leurs recouvrements.

