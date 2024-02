« La réduction de notre niveau de vie, pour les dirigeants d’Ubisoft, ce n’est pas un bug, c’est une feature » / PLUXEE s’envole en bourse / Pascal LANNOO rejoint…

C’est avec une profonde tristesse que nous apprenons la disparition brutale d’Angélique Lenain, survenue en fin de semaine dernière. Ancienne Partner de Jaïna Capital, passée notamment par Eurazeo et Effy, Angélique LENAIN s’était lancée dans un nouveau projet entrepreneurial.

Marc Simoncini, fondateur de Jaïna Capital, rappelle que « Par son talent et son enthousiasme, Angélique a fortement contribué au développement de Jaïna. En prenant ensuite la direction de Sensee / Lentilles Moins Chères, elle a su imposer son style performant dans un environnement concurrentiel complexe. Son énergie et sa bienveillance étaient sans limite pour faire bouger les lignes dans l’univers de la tech. »

Connaissez vous la DATAROOM de FRENCHWEB.FR notre base de données de startups et sociétés innovantes françaises: informations clés, fonds levées, chiffres d'affaires, organigramme, axes de développement. Accédez aux informations que nous avons collecté concernant plus de 1000 sociétés

Nous nous joignons aux équipes de JAINA CAPITAL où nous avions rencontré Angélique et adressons nos pensées à sa famille et à ses amis.

BREAKING NEWS:

“La réduction de notre niveau de vie, pour les dirigeants d’Ubisoft, ce n’est pas un bug, c’est une feature”

Le syndicat des travailleurs du jeux video a trouvé une punchline de choc pour lancer son appel à la grêve auprès des salariés d’UBISOFT, prévue le 14 février prochain avec pour revendication une hausse des salaires dans un contexte d’inflations et de résultats exceptionnels pour l’éditeur de jeux video.

Le spécialiste de l’interface utilisateur multiscreen, DOTSCREEN, a annoncé le lancement de l’application de streaming TF1+ pour le groupe audiovisuel français TF1. Disponible gratuitement sur les smart TV Samsung et LG, l’application offre l’accès aux chaînes TV en direct du groupe TF1, des milliers d’heures de contenu en replay, des avant-premières et l’offre AVOD de TF1+. Avec un catalogue riche de 15 000 heures incluant 200 films de cinéma et 250 programmes TV, l’application TF1+ propose une expérience utilisateur centrée avec une interface intuitive.

Cinq ans après le lancement du New Deal mobile, visant à généraliser la 4G et améliorer la couverture mobile en France, l’ARCEP enregistre un bilan positif : le nombre de sites 4G a plus que doublé depuis 2017, la couverture 4G atteint 88% du territoire, et plus de 99% de la population bénéficie d’une bonne couverture voix et SMS. Les zones rurales ont vu un déploiement significatif, avec 67% des nouveaux sites, bien que la qualité de service reste à améliorer. L’Arcep souligne également l’engagement des opérateurs dans l’amélioration de la connectivité domestique, notamment avec le Wi-Fi Voix et SMS et les offres d’internet fixe via le réseau mobile.

YOUSTOCK, startup spécialiste du stockage à la demande créée en 2015, a pour ambition de devenir le leader européen du secteur en s’implantant à Londres. Cette expansion résulte de l’acquisition de Stored. Connu pour son service de Storage as a Service (SaaS), qui permet de gérer l’espace de vie ou professionnel en ligne avec une tarification basée sur le volume des objets stockés, YouStock propose des solutions jusqu’à 40% moins chères que le self-stockage traditionnel.

Le Groupe DOLIAM, leader mondial des technologies médicales, s’associe à Linksium, SATT Grenoble Alpes, spécialiste du transfert de technologies et de l’incubation de startups innovantes, pour lancer un partenariat stratégique visant à accélerer les startups MedTech et DeepTech vers la phase industrielle. Cette collaboration vise à stimuler l’innovation en facilitant l’accès des jeunes pousses à des infrastructures de pointe et à un accompagnement expert, accélérant ainsi leur développement industriel. Les startups sélectionnées bénéficieront de l’expertise industrielle de DOLIAM et de l’expérience de Linksium dans la mise sur le marché de technologies innovantes

Avec un marché de l’assurance Santé en tension et une réglementation de plus en plus stricte, le secteur observe une contraction notable, illustrée par le retrait de 20 porteurs de risque en 2022 et une réduction drastique du nombre d’acteurs depuis 2001. Dans ce contexte difficile, Seyna offre une plateforme assurantielle permettant de répondre efficacement à la demande croissante de couverture santé.

Grâce à son agrément d’assureur et sa technologie avancée, SEYNA propose une gestion opérationnelle complète, du recrutement de courtiers partenaires à l’amélioration continue des produits d’assurance. Cet approche a déjà permis à des partenaires tels que l’UNMI de lancer rapidement des offres compétitives sur le marché, comme une offre en marque blanche pour April, qui a rapidement intégré le Top 5 des offres sur le comparateur LesFurets.com.

Avec l’objectif d’accompagner 10 compagnies d’assurance et mutuelles d’ici fin de l’année, Seyna fait évoluer son modele en s’ouvrant aux courtiers et assureur avec cette nouvelle offre.

A LIRE SUR FRENCHWEB.FR