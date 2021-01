L’action Hyundai s’envole après des négociations avec Apple autour d’un projet de voiture autonome

L’action du géant automobile sud-coréen Hyundai s’est envolée vendredi à la suite d’informations faisant état de discussions avec Apple au sujet d’un projet de construction de voitures autonomes. L’action du constructeur automobile a bondi de de 19,4% à la Bourse de Séoul et celle de sa filiale Kia a pris 8,4%. Ces hausses interviennent après des informations de la chaîne Korea Economic TV affirmant que le groupe américain Apple a contacté le constructeur sud-coréen pour discuter d’un éventuel partenariat en vue de la construction de voitures électriques et de batteries pour ces dernières.

Apple garde le secret sur ses ambitions dans l’automobile

L’agence de presse sud-coréenne Yonhap a cité un représentant de Hyundai affirmant que son entreprise était « au stade initial des discussions avec Apple ». La plupart des grands constructeurs automobiles et de nombreux groupes technologiques travaillent au développement de véhicules autonomes, considérés comme l’avenir du secteur de l’automobile. L’intérêt des consommateurs pour cet type de voitures a augmenté au cours des dernières années. Le secteur est dominé par le constructeur américain Tesla. Peu d’informations ont filtré sur le projet de voiture autonome d’Apple, désignée par le nom de code Titan, le groupe informatique gardant le secret sur ses ambitions dans l’automobile.

Hyundai, le plus grand constructeur automobile de Corée du Sud, a déjà fabriqué des voitures électriques, notamment Ioniq et Kona Electric, cherchant ainsi à conquérir une part de ce marché en pleine expansion. Il a annoncé qu’il proposerait dix modèles de « véhicules électriques et écologiques », y compris des modèles hybrides et à hydrogène, d’ici à la fin de 2022. « Nous avons reçu des demandes de coopération potentielle de la part de diverses entreprises concernant le développement de véhicules électriques autonomes », a déclaré Hyundai Motor, dans un communiqué adressé à l’AFP. « Aucune décision n’a été prise car les discussions en sont à un stade initial ».