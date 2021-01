Les prédictions 2021 de Silicon Carne

Pour bien débuter 2021, je vous propose un numéro spécial avec plein d’invités. L’idée c’est de faire le point ensemble sur cette année 2020 un peu folle qui a bouleversé le monde et accélérer le boom de la Tech. On parlera Intelligence Artificielle avec Frederic Laluyaux, CEO de Aera Technologies, Media avec Damien Douani, observateur et chroniqueur Tech, on évoquera aussi le secteur B2B avec Jean Lafleur, co-fondateur de la startup Airbytes à SF, et le Consumer space avec Pascal Levy Garboua, investisseur chez Long Journey Ventures. On parlera Fintech avec Nolwenn Godard, ex Paypal maintenant chez Galileo Financial Services et on finira ce tour d’horizon avec Christophe Bertrand, consultant chez ESG qui nous donnera quelques chiffres intéressants sur les sujets d’infrastructure.

Nos Invites :