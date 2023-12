L’actualité des fonds d’investissements: 2050, PARTECH, RING, TIGER CAPITAL…

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

Quels projets pour le fonds 2050 ?

Le fonds d’investissement 2050 (porté par Marie Ekeland), géré par une fiducie développe un capital-risque avec une approche à long terme. Contrairement aux fonds classiques de 5 à 10 ans, 2050 opère un fonds régénératif. À partir de 2026, 2050 offrira une liquidité annuelle de 5 % sur sa valeur totale, plus 25 % des bénéfices de toute sortie, et, si nécessaire, une liquidité accélérée par la vente d’actions sur les marchés secondaires.

L’ambition de 2050 est d’atteindre un capital de 1 milliard d’EUR d’ici 2030, permettant des investissements annuels de 100 à 150 millions d’euros. Actuellement, le fonds gère 130 millions d’euros, avec l’objectif de séduire des investisseurs alignés sur une vision systémique et impact durable, plutôt que des retours à court terme.

Jusqu’à présent, 2050 a réalisé 10 investissements dans des domaines variés, incluant la plateforme de comptabilité carbone Sweep et la startup d’agriculture durable Omie, soutenant au total 10 entreprises en France, deux en Suède, une aux Pays-Bas et une aux États-Unis.

L’équipe de 2050, d’environ une douzaine de membres, comprend des acteurs clés comme Olivier Mathiot (PriceMinister). L’entreprise réinvestit aussi 50 % de ses intérêts dans la recherche et l’éducation, développant des outils comme des « playbooks d’alignement » pour startups et entreprises. Le premier de ces outils est un cours sur le changement climatique de l’Université Paris Dauphine.

Sign of the times

Bilan annuel de l’investissement en Europe du fonds ATOMICO, les entreprises européennes devraient lever 42 milliards de dollars en 2023, contre 85 milliards en 2022. Seules 7 nouvelles licornes (entreprises valorisées à plus d’un milliard de dollars) auront émergés en 2023, par rapport à 48 en 2022 et 108 en 2021.

RING CAPITAL a lancé Altitude II, son deuxième fonds de growth à impact, avec un premier closing de plus de 125 M€ et une taille cible de 250 M€. Ce fonds s’inscrit dans la stratégie d’écosystème à impact de la société, renforçant son ancrage européen avec le soutien du Fonds Européen d’Investissement et d’autres investisseurs clés. Altitude II, visant les entreprises matures à impact avec plus de 10 M€ de chiffre d’affaires, a déjà investi dans Karos, une société leader dans la décarbonation de la mobilité courte distance.

PARTECH renouvelle son management en vue de la prochaine étape

Partech annonce la nomination de Karen Noël en tant que Deputy CEO dès le 1er janvier 2024, marquant une étape clé dans le processus de transition managérial entamé il y a plusieurs années. « La nomination de Karen est cruciale pour notre engagement envers la collaboration et le succès de nos investisseurs et entrepreneurs », souligne Philippe Collombel, CEO de Partech. Cette transition coïncide avec le départ de Jean-Marc Patouillaud, co-leader du redémarrage de Partech en 2008, qui restera impliqué en tant que Conseiller.

Dans le cadre de sa restructuration fonctionnelle, Partech a séparé les fonctions de Finance d’Entreprise et de Fonds et Opérations. Christelle Pariat devient CFO Corporate, tandis qu’Olivier Michelon a été nommé CFO Funds & Head of Operations. « Nous sommes reconnaissants envers Christelle Pariat pour son travail exceptionnel, et nous attendons d’Olivier Michelon qu’il améliore nos processus et services », ajoute Philippe Collombel.

Partech renforce également ses équipes IT et Marketing. Benoît Piquette rejoint l’entreprise en tant que Chief Information Officer, et Keji Mustapha est promue Chief Marketing Officer. Reza Malekzadeh, General Partner chez Partech, met l’accent sur l’importance de l’IT pour l’efficacité opérationnelle et salue les efforts de Keji dans le rebranding et le développement de la marque.

Nettoyage de feuilles mortes chez TIGER GLOBAL

En septembre 2023, Tiger Global a pris une décision stratégique majeure en réduisant considérablement les valorisations de plusieurs de ses sociétés en portefeuille. Superhuman, une entreprise axée sur la communication professionnelle, a vu sa valorisation chuter de 45 %. Une réduction encore plus marquante a été appliquée à DuckDuckGo, le moteur de recherche axé sur la protection de la vie privée, avec une dévaluation de 72 %. La société Yuga Labs, créatrice de la populaire collection NFT « Bored Ape Yacht Club », a également été touchée, avec une réduction de valorisation de 69 %. Enfin, la plus grande plateforme de vente de NFT, OpenSea, a été dévaluée de manière significative, avec une baisse de 94 %.

UNCORK CAPITAL, société de capital-risque, créée par le français Jeff CLAVIER, a levé 400 millions de dollars répartis en deux nouveaux fonds : Uncork VII, un fonds d’amorçage de 200 millions de dollars, et Uncork Plus III, un fonds de croissance de 200 millions de dollars pour soutenir les entreprises Uncork lorsqu’elles se développent. Ces fonds vont permettre à Uncork de poursuivre sa stratégie d’investissement, fondée sur la prise de risque initial dans des équipes et des produits non éprouvés, et de renforcer son engagement à long terme.

MOMENTUM INVEST, un fonds d’investissement axée sur la transformation des petites et moyennes entreprises (PME) du secteur des services, a annoncé la conclusion de la levée de fonds pour son deuxième FPCI, baptisé « Momentum Invest II », avec un montant total de 158 millions d’euros. Dans la continuité de sa stratégie d’investissement, ce fonds permettra de réaliser des investissements en capitaux propres allant de 4 à 20 millions d’euros, dans le cadre d’opérations de capital-développement et de transmission, en tant qu’actionnaire majoritaire ou minoritaire.

En un laps de temps de moins de 6 mois, Momentum Invest a largement dépassé son objectif initial de 120 millions d’euros, malgré un environnement de collecte de fonds particulièrement difficile