MOUVEMENTS: STATION F / FARFETCH / Ministère de l’économie et des finances / …

ECOSYSTEME:

BAKANG BAKANG TONJÉ est nouvellement responsable de la communication de Station F. Il est le cofondateur des startups Dear Muesli et Moonbyte.

RETAIL & ECOMMERCE

ALEXIS BONHOMME est nommé VP GLOBAL INDUSTRY PARTNERSHIPS & APAC COMMERCIAL chez FARFETCH.

NICOLAS EVRARD rejoint TESLA FRANCE comme Directeur retail. Il officiait précédement chez PARFUMS CHRISTIAN DIOR et L’OREAL.

MARTINA VENTO est promue Service and customer care Director chez PERFECSTAY, qu’elle avait rejoint en mai 2022, après avoir officié chez LASTMINUTE pendant 8 ans.

SOLUTIONS

JULIETTE HENDOUZE est promue Director customer services chez MIRAKL ou elle officie depuis 8 ans.

FRANCOIS-XAVIER FLOREN devient Président de Odigo, éditeur de solutions de Contact Center as a Service (CCaaS). Il était jusqu’alors, Président de Maincare, éditeur de solution hospitalière.

Claranova a annoncé un remaniement majeur de son Conseil d’administration, nommant FRANCIS MESTON en tant que nouveau Président et Marc GOLDBERG comme Vice-Président. Pierre Cesarini se retire du Conseil tout en conservant son rôle de Directeur général, tandis que XAVIER ROJO continue en tant que Directeur général délégué. Le Conseil accueille également de nouveaux membres, MICHAEL DADOUN et MICHELE ANDERSON, respectivement en tant qu’administrateur et administrateur indépendant, et voit le départ de Viviane Chaine-Ribeiro et Luisa Munaretto, avec la reconduction du mandat de ROGER BLOXBERG et la nomination de DANIEL ASSOULINE comme censeur.

SEBASTIEN FERNANDES rejoint AIVE comme SALES DIRECTOR.

Luc MORNAT est promu Chief revenue officer de COMMANDERS ACT après avoir été le Country Manager France.

CAPUCINE ROCHE est nommée PDG de Letsignit, éditeur de logiciels spécialisés dans la signature mail. Elle figure dans les effectifs de l’entreprise depuis sa création en 2013 et en est d’ailleurs la cofondatrice avec Damien Neyret. Letsignit compte aujourd’hui 80 collaborateurs, 3500 clients et plus d’1 million d’utilisateurs.

GUILLAUME CHEREAU est nommé Directeur de BREIZH CYBER le centre de réponse aux incidents cyber (CSIRT) pour les entreprises, associations et collectivités bretonnes. Il était jusqu’à présent Responsable du CSIRT Région BRETAGNE.

FRANCOIS ROJAS rejoint UIPATH comme PUBLIC SECTOR SALES. Il était auparavant le fondateur de TIME SHERPA, un collectif pour la relance et la croissance des PME. Il a officié auparavant chez TRANSDEV.

ALEXANDRE ZANA prend le poste de directeur exécutif de la FinTech InCube, désormais rebaptisée GERMEN, marquant une nouvelle étape dans l’évolution de la start up acquise par Garance en 2020. Cette nomination s’inscrit dans la stratégie de renforcement de la collaboration entre Garance et InCube, initiée avec le lancement de Garance Smart Life, une plate-forme de gestion de l’épargne, et reflète l’ambition de la FinTech dans le secteur.

JULIEN MATSIS est nommé DG France de TELLENT, entreprise avec une suite logicielle de gestion RH des talents. Diplômé de l’école de commerce ESSCA, il a exercé chez GS1, Bynder et dernièrement Recruitee, logiciel de recrutement collaboratif des équipes, où il officiait comme directeur des partenariats depuis 3 ans.

SERVICES

CEDRIC DUGARDIN est nommé Directeur général de Solocal à partir du 22 novembre. Il succède à Hervé Milcent. Diplômé de la London School of Economics and Political Science, il est un spécialiste du redressement d’entreprises et a exercé ces 6 dernières années au sein de la société Texel Strategic Restructuring qu’il a créée et dirigée.

GAFA

BEATRICE DE CLERMONT TONNERRE serait sur le départ de Microsoft France, après avoir été recrutée en octobre 2022. Elle gère actuellement l’entité secteur public de la filiale française du géant américain et siège au comité exécutif. Spécialiste de l’IA, elle a travaillé de 2013 à 2019 chez Google EMEA et est diplômée de l’IEP de Paris et de l’Essec.

Changement d’adresse pour le très connecté RON KLAIN. L’ex-chef de cabinet de Joe BIDEN a décidé de rejoindre AIRBNB au poste de Directeur juridique. RON KLAIN a également été chef de cabinet d’AL GORE, il est diplômé de l’université de Georgetown et d’Harvard.

CLOUD

CATHERINE PLASSE devient directrice financière groupe de Esker, plateforme cloud proposant des solutions d’automatisation des processus pilotées par l’IA. Elle a précédemment exercé chez Suez au même poste.

TELECOM

MAKER EL FEKIH est nommé country manager France de l’opérateur de télécommunications COLT Technology. Il possède plus de 20 ans d’expérience dans cette entreprise et succède à Gervaise van Hille.

AGENCES & CONSEILS

MYRIAM SAMAOLI prend le poste de directrice générale adjointe d’Havas Media Network, opérant dans 126 pays. Elle travaillera aux côtés de Laurent Broca, CEO du groupe, pour piloter la transformation marketing et commerciale et définir le produit des agences du réseau. Samaoli, qui conserve ses fonctions actuelles de développement, marketing et communication chez Havas, a auparavant occupé le poste de global head of digital development au sein du même réseau.

PHILIPPE KUHN, avec 15 ans d’expérience dans le domaine de la data et un diplôme de Polytech Angers, rejoint Fifty-five comme Head of Analytics and Customer Experience. Il a précédemment travaillé chez des leaders du marketing digital comme Gemalto, Orange Cyberdéfense, Digimind, Comscore, Adobe et Twilio Segment.

ESN

SCC France, société de services informatiques d’infrastructure procède à 2 nominations : LAURENT PARPET, directeur des Ressources humaines et STEPHAN BOISSON, directeur Digital et Systèmes d’Information. Laurent Parpet possède une expérience de plus de 20 ans dans les RH au sein d’entreprises de la logistique et de l’informatique. Stephan Boisson était jusqu’alors Group Chief Digital & Information Officer du groupe d’événementiel ComExposium.

XAVIER HOUOT devient Associé la société de conseil de Bain & Company sur le volet Sustainability & Responsibility — ESG. Il était précédemment Senior Vice president chez Schneider Electric là aussi sur la thématique développement durable.

CEDRIC PERIER est nommé au poste de Directeur de la région Île-de-France du groupe SII, société de services numériques et de conseil en technologies qui fait intervenir 1700 personnes autour de Paris avec des sites à Paris La Défense, Vélizy et plus éloignés, à Rouen et à Bourges. SII travaille avec des grands comptes tels La Banque de France, Bouygues Telecom, Dassault, Safran et Thalès.

SUMIT DHAWAN, vétéran de l’IT et diplômé de l’Université de Stanford, a été nommé nouveau DG de Proofpoint, entreprise américaine spécialisée dans la sécurité informatique. Auparavant président de VMware depuis mi-2021, il succède à Rémi Thomas, directeur financier par intérim de Proofpoint depuis le 25 octobre. Dhawan a dirigé l’entreprise de cybersécurité Instart et passé 14 ans chez Citrix.

VIRGINIE GEORGEON a été nommée Director, Marketing Solutions chez Converteo, cabinet de conseil en data et marketing digital. Elle possède une formation en économie et finance de l’Université Paris-Dauphine-PSL et à Sciences Po Paris. Son parcours professionnel comprend des rôles clés chez Nielsen France, où elle a été Vice-president, bases extended verticals global team de 2020 à 2023, et Directrice de l’innovation France de 2012 à 2016.

VINCENT BIRAUD est nommé Directeur des relations avec les investisseurs du groupe Capgemini. Il était Directeur des relations investisseurs de Bull depuis 2012. Vincent Biraud a débuté sa carrière chez Dassault Electronique avant de rejoindre Gemalto en 1998 où il a occupé différentes fonctions au sein de la Direction financière et au siège du groupe (Relations investisseurs, stratégie, fusions et acquisitions).

MINISTERES & ADMINISTRATIONS

Comme pressentie et pré-annoncée sur Frenchweb.fr, PAULINE WIENER est nommée conseillère presse et communication au cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du numérique, à compter du 27 novembre 2023.

SYLVIE POSTEL, magistrate du 1er grade, est nommée experte de haut niveau, déléguée à la protection des données (DPO) au service de l’expertise et de la modernisation du secrétariat général du ministère de la Justice. Elle était jusqu’alors responsable du bureau du droit du numérique et de la protection des données du service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation.

MARC REVOL a rejoint la sous-direction des réseaux et des usages numériques (SRDUN) du service de l’économie numérique (SEN) de la Direction générale des entreprises (DGE) comme directeur de projets Intelligence Artificielle. Il a notamment en charge pour l’État du sujet complexe de l’intelligence artificielle générative avec Guillaume Avrin, coordonnateur national pour l’intelligence artificielle, également à la DGE. Polytechnicien et ingénieur des Mines, Marc Revol a exercé pour projets d’ingénierie et d’accompagnement de startups chez Airbus puis au développement de la startup de technologies pour l’agriculture Farmwise à San Francisco. Depuis septembre 2021, il était chef du Service économique de l’État (DREETS) en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Le ministère de l’Économie et des Finances vient de vous mandater OLIVIER LLUANSI pour une mission de recommandations sur la réindustrialisation en France à l’horizon 2035. Polytechnicien et Ingénieur en Chef des Mines, il a débuté sa carrière à la Commission européenne avant d’exercer au Conseil Régional du Nord–Pas-de-Calais. Après un passage chez Saint-Gobain, il a été durant 2 ans, Conseiller industrie et énergie à l’Élysée sous la Présidence de François Hollande. Il a mis en place l’initiative Territoires d’industrie lancée en 2018 par le Premier ministre Edouard Philippe. Il est depuis 2020 associé chez Strategy &, entité de PwC.

MARC AUBERGER, inspecteur général des finances et PHILIPPE CHANTEPIE (inspecteur général des affaires culturelles et chercheur associé à Polytechnique) sont désignés rapporteurs de la mission sur l’intelligence artificielle et la culture, à l’initiative de la Première ministre, qui rassemble des experts dont BRUNO PATINO, président d’Arte France. Cette mission s’insère dans l’initiative du comité interministériel sur l’intelligence artificielle générative lancé par Elisabeth Borne en septembre, qui a pour objectif de présenter des propositions concrètes d’ici à 6 mois afin d’adapter la stratégie du Gouvernement au sujet de l’intelligence artificielle.

MATHIEU LANDON devient chef du pôle Économie au cabinet du Président de la République. Il exerçait précédemment au cabinet de la Première ministre. Mathieu Landon est un spécialiste de la French Tech, sujet qu’il a porté à la Direction générale des entreprises comme sous-directeur et bien sûr à la mission French Tech.

ARNAUD ROLAND est nommé directeur adjoint « Métiers » à la direction du numérique du CNC (Centre National du Cinéma et de l’image animée) à partir du 1er décembre. Avocat spécialisé en droit économique et en droit des médias, il a rejoint le CNC en mai 2022 en tant que Chef de projet France 2030. Anciennement Conseiller technique pour les Industries Culturelles au Cabinet de la Ministre de la Culture, il est chargé de la conception et du suivi de l’appel à projet La grande fabrique de l’image, lancé en avril 2022. Il supervisera également le volet Studio du plan France 2030.

CHRISTIAN VIGOUROUX, ancien référent déontologue du ministère de l’Intérieur, a été nommé président du comité d’évaluation de l’expérimentation de la vidéosurveillance « intelligente » liée à la loi du 19 mai 2023 pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il est diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris et de l’École Nationale d’Administration (ENA).

EDUCATION

MATHIEU GALLET vient d’être élu Président du conseil d’administration de Science Po Bordeaux pour un mandat de 3 ans. Il succède à l’ex-Premier ministre Bernard Cazeneuve. Mathieu Gallet fut président-directeur de Radio France de 2014 à 2018 puis a créé Majelan, une application de podcasts exclusifs.

DAVID BENGUIGUI est désormais directeur de la communication et du marketing 360 du groupe d’enseignement supérieur privé Ionis qui gère 29 écoles. Il intègre le comité de direction du groupe. Benguigui, ayant passé la majorité de sa carrière chez Prodware, entreprise de 1700 employés axée sur la transformation digitale, y a coordonné la stratégie réseaux sociaux et contenus. Il est également mentor à L’Escalator, incubateur de startups fondé par Maurice Lévy.

INVESTISSEURS

MATHIEU BENKERANT rejoint FOUNDERS FUTURE en tant que COO et partners, après avoir piloté les opérations de M&A chez CARREFOUR pour la partie NEW BUSINESS

PARTECH annonce la nomination de Karen Noël en tant que Deputy CEO dès le 1er janvier 2024, marquant une étape clé dans le processus de transition managérial entamé il y a plusieurs années. « La nomination de Karen est cruciale pour notre engagement envers la collaboration et le succès de nos investisseurs et entrepreneurs », souligne Philippe Collombel, CEO de Partech. Cette transition coïncide avec le départ de Jean-Marc Patouillaud, co-leader du redémarrage de Partech en 2008, qui restera impliqué en tant que Conseiller.

Dans le cadre de sa restructuration fonctionnelle, PARTECH a séparé les fonctions de Finance d’Entreprise et de Fonds et Opérations. Christelle Pariat devient CFO Corporate, tandis qu’Olivier Michelon a été nommé CFO Funds & Head of Operations. « Nous sommes reconnaissants envers Christelle Pariat pour son travail exceptionnel, et nous attendons d’Olivier Michelon qu’il améliore nos processus et services », ajoute Philippe Collombel.

PARTECH renforce également ses équipes IT et Marketing. Benoît Piquette rejoint l’entreprise en tant que Chief Information Officer, et Keji Mustapha est promue Chief Marketing Officer. Reza Malekzadeh, General Partner chez Partech, met l’accent sur l’importance de l’IT pour l’efficacité opérationnelle et salue les efforts de Keji dans le rebranding et le développement de la marque.

MEDIA

ANNE GUÉRIN devient directrice générale de l’Agence France-Presse (AFP), succédant à Dalila Zein début janvier. Avant cette nomination, Guérin a occupé le poste de directrice exécutive chez Bpifrance, où elle a réalisé l’essentiel de sa carrière. Sa prédécesseure, Dalila Zein, est reconnue pour avoir significativement amélioré la situation financière de l’AFP depuis 2018.