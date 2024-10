L’affiliation marketing : un levier incontournable pour optimiser la performance publicitaire

Dans un contexte où la guerre de l’attention fait rage, capter l’intérêt des consommateurs est devenu un défi colossal pour les marques. L’affiliation marketing propose une alternative intelligente aux géants comme Google et Meta, en permettant aux annonceurs d’atteindre leur public cible de manière plus fine et personnalisée.

Longtemps réduite au périmètre de l’ecommerce, l’affiliation gagne du terrain et devient l’un des moyens d’acquisition clients pour des acteurs tels que la banque, l’assurance ou encore serviciels.

Dans notre nouvel épisode de DECODE MARKETING, nous recevons Sara Pereira, Head of Operations et Julien Vottero, Directeur Général de TIME ONE GROUP (ISOSKELE) pour échanger sur les nouvelles tendances et meilleures pratiques en matière d’affiliation marketing.