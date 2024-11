Bluesky : un réseau social pour réinventer internet sous un ciel plus libre

Au lendemain des élections américaines de 2024, une migration inattendue bouleverse le paysage numérique. Des millions d’utilisateurs quittent X (anciennement Twitter) pour rejoindre Bluesky, un réseau social au logo de papillon bleu. En dix jours seulement, Bluesky double sa base d’utilisateurs, atteignant plus de 22 millions de comptes. Ex-Twitter, journalistes, médias, fans de Taylor Swift, curieux et entreprises s’y pressent. Mais au-delà d’une rivalité technologique, Bluesky porte une vision alternative d’internet, incarnée par sa fondatrice Jay Graber.

Aux origines : une quête de liberté

L’histoire commence à Tulsa, en Oklahoma, en 1991. Jay Graber, née Lantian (« ciel bleu » en chinois), grandit avec une méfiance instinctive envers les systèmes centralisés et une fascination pour l’autonomie. C’est en Chine, lors d’un stage universitaire, qu’elle découvre le bitcoin, une technologie qu’elle perçoit comme une promesse de réinventer les systèmes financiers. De retour aux États-Unis, elle s’investit dans les cryptomonnaies et les idées d’un internet décentralisé.

En 2019, elle croise Jack Dorsey, alors PDG de Twitter. Lui aussi rêve d’un modèle différent pour les réseaux sociaux, où les utilisateurs contrôlent leurs données. Ensemble, ils lancent le projet Bluesky, une expérimentation autour d’un protocole ouvert.

L’indépendance comme condition

En 2021, Jay Graber accepte de diriger Bluesky, à une condition : son indépendance de Twitter. Une intuition visionnaire, puisque peu après, Twitter est racheté par Elon Musk. Sous sa direction, la plateforme, rebaptisée X, connaît une transformation profonde : licenciements massifs, suppression de la modération et prolifération de discours extrémistes. Pendant ce temps, l’équipe de 20 personnes de Bluesky développe en silence une vision opposée : un internet décentralisé et respectueux des utilisateurs.

Un exode numérique sans précédent

Le tournant survient en novembre 2024. La réélection de Donald Trump intensifie les tensions sur X, transformé en champ de bataille idéologique. Des milliers d’utilisateurs ferment leurs comptes et migrent vers Bluesky. En une semaine, la plateforme passe de 14 à 20 millions d’utilisateurs. Plus qu’un défi technique, ce bouleversement marque un changement culturel : Bluesky devient une oasis de courtoisie, où des flux personnalisés rassemblent les utilisateurs autour de passions communes, comme la musique ou la politique. « C’était comme retrouver l’ancien Twitter », expliquent de nombreux nouveaux adeptes.

Un modèle économique en rupture

Contrairement aux géants de la tech, Bluesky refuse les publicités algorithmiques. « Nous ne voulons pas d’un internet où les utilisateurs sont le produit », affirme Graber. À la place, la plateforme mise sur des abonnements premium, offrant des outils avancés de personnalisation et des services pour développeurs. Elle développe également l’écosystème AT Protocol, permettant à des tiers de créer des applications et générant des revenus via des services techniques.

Un avenir prometteur, mais incertain

Malgré son succès, Bluesky doit relever des défis majeurs : maintenir son indépendance face aux attentes des investisseurs et prouver la viabilité de son modèle économique. Jack Dorsey, désormais en retrait, reste prudent : « Ce qui est arrivé à Twitter ne pourrait pas arriver à Bluesky, mais le chemin sera ardu. »

Pourtant, Bluesky ne se résume pas à un réseau social. C’est une tentative audacieuse de réinventer internet, en proposant une alternative aux plateformes centralisées. « Si nous réussissons, nous ouvrirons la voie à un nouveau monde numérique », conclut Jay Graber.

Une utopie sous un ciel bleu

Bluesky incarne plus qu’une application : c’est un refuge et une vision d’avenir. Sous un ciel bleu éclatant, la plateforme trace son chemin, fragile mais pleine de promesses. Pour ses utilisateurs, elle représente une utopie numérique à portée de main.