Lancement de la troisième génération de serveurs OVHcloud : une nouvelle ère de performances et d’innovation

OVHcloud franchit une nouvelle étape dans l’hébergement de serveurs dédiés de troisième génération (Gen 3).

OVHcloud est fier d’annoncer le lancement de sa troisième génération de serveurs

dédiés (ADV Gen3), une avancée majeure dans le domaine de l’hébergement haute performance. Conçue pour répondre aux besoins des entreprises les plus exigeantes, cette nouvelle gamme combine puissance, stabilité et innovation.

Des performances révolutionnaires grâce aux processeurs AMD EPYC 4004.

Au cœur de cette nouvelle génération, OVHcloud a intégré les derniers processeurs AMD EPYC 4004, réputés pour leur puissance de calcul exceptionnelle.

« Nous sommes ravis de travailler avec OVHcloud sur les serveurs dédiés Bare Metal, lesquels profitent maintenant des processeurs AMD EPYC. Les processeurs AMD EPYC 4004 tirent profit des même technologies avancées qui ont été retenues dans les principaux data centers et sont conçus pour être accessibles. C’est un véritable gage de succès pour les petites et moyennes entreprises » indique John Morris, Corporate VP, Enterprise and HPC Business Group pour AMD.

Avec une capacité allant jusqu’à 64 cœurs par processeur, ces serveurs sont optimisés pour des charges de travail intensives, notamment dans les domaines de la virtualisation, du calcul haute performance et de l’analyse de données.

Les tests internes montrent une augmentation des performances de plus de 20% par rapport à la génération précédente.

Le watercooling* : une innovation pour maximiser les

performances

Les processeurs AMD EPYC 4004 bénéficient du système exclusif de watercooling – OVHcloud. Cette technologie permet de maintenir les températures des processeurs à un niveau optimal, même sous des charges de travail extrêmes, réduisant ainsi le risque de surchauffe et augmentant la durabilité des composants. Ce système de refroidissement par eau innovant permet également une meilleure gestion de l’énergie et de meilleurs indices de performance.

*Refroidissement par eau.

Une connectivité réseau optimale.

Les serveurs Gen3 d’OVHcloud se distinguent également par une infrastructure réseau à double connexion de 25 Gbit/s. Cette configuration assure une fluidité et une stabilité réseau exceptionnelle, tant pour les connexions publiques que privées. Avec cette bande passante accrue, les utilisateurs peuvent gérer des applications critiques et transférer des volumes de données importants sans interruption. La latence minimale et la robustesse de la connexion garantissent une expérience utilisateur optimale, quel que soit le contexte d’utilisation.

Une flexibilité adaptée aux besoins diversifiés des entreprises.

Pour s’adapter aux besoins spécifiques de chaque entreprise, la gamme ADV Gen3 est conçue pour offrir une flexibilité optimale. Que vous soyez une startup en pleine croissance ou une multinationale établie, Les serveurs ADV Gen3 sont capables de s’adapter. Parmi les options disponibles, vous trouverez :

Configurations modulaires : Possibilité de choisir parmi une large gamme de configurations de mémoire (jusqu’à 4 TB de RAM) et de stockage (jusqu’à 240 TB).

: Possibilité de choisir parmi une large gamme de configurations de mémoire (jusqu’à 4 TB de RAM) et de stockage (jusqu’à 240 TB). Options de personnalisation avancées : Sélection de différents types de disques (SSD NVMe, HDD) pour un équilibre parfait entre vitesse et capacité de stockage.

: Sélection de différents types de disques (SSD NVMe, HDD) pour un équilibre parfait entre vitesse et capacité de stockage. Scalabilité : Capacité à ajouter des ressources supplémentaires en fonction de l’évolution de vos besoins, sans interruption de service.

Une infrastructure sécurisée et fiable.

La sécurité est au cœur des préoccupations de la marque OVHcloud. Leurs nouveaux serveurs bénéficient de mesures de sécurité renforcées, notamment la protection contre les attaques DDoS*, des pare-feux avancés et des options de sauvegarde automatique. Avec la solution d’OVHcloud, vous bénéficiez de la conformité aux normes internationales de sécurité des données, telles que le RGPD et ISO/IEC 27001.

*(DDoS), un type de cyberattaques, un attaquant submerge un site Web, un serveur ou une ressource réseau avec du trafic malveillant.

Des performances énergétiques améliorées.

En plus de la performance brute, OVHcloud s’engage à réduire l’empreinte carbone de ses infrastructures. Les nouveaux serveurs Gen 3 sont conçus pour une meilleure efficacité énergétique, utilisant moins d’énergie pour fournir plus de puissance. Cela se traduit par une réduction des coûts opérationnels et un impact environnemental moindre.

Le plus : un support technique renforcé.

OVHcloud s’engage à offrir un support technique de qualité supérieure. — leurs équipes d’experts sont disponibles 24/7 pour répondre à vos questions et vous assister dans la gestion de votre infrastructure. Que ce soit pour l’installation, la configuration ou le dépannage, le support technique est là pour vous garantir une expérience fluide et personnalisée.

En conclusion – Avec les serveurs de troisième génération ADV Gen3, OVHcloud redéfinit les standards de l’hébergement de serveurs dédiés. En combinant les performances des processeurs AMD EPYC 4004, un refroidissement liquide innovant, et une infrastructure réseau robuste, ils offrent à leurs clients une solution capable de répondre aux défis technologiques actuels et futurs.

