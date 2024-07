Sarbacane : Smart Content évolue !

Lancé en Avril dernier, l’assistant de rédaction par intelligence artificielle de la suite Sarbacane évolue déjà ! Nouvelles fonctionnalités, meilleure ergonomie, extension des capacités… Découvrez la nouvelle version de Smart Content.

Les fonctionnalités intelligentes de Sarbacane

Smart Content fait partie des dernières innovations de Sarbacane en matière d’intégration de fonctionnalités intelligentes dans la suite Sarbacane. Entre Smart Templates, un générateur de modèles à partir de l’URL d’un site web, et l’envoi prédictif, qui permet d’envoyer vos campagnes au meilleur moment pour toucher vos destinataires, Smart Content boucle la boucle et permet de concevoir une campagne de A à Z avec l’IA.

Les nouvelles possibilités de Smart Content

Depuis sa sortie en Avril dernier, Smart Content permet aux utilisateurs de Sarbacane Suite de rédiger, reformuler, corriger et traduire du texte directement dans les applications Campaigns, Forms et Pages. Jusqu’à présent, la seule limitation de Smart Content était de ne pas pouvoir générer l’objet et le pré-header des campagnes. L’équipe technique de Sarbacane s’est penchée sur le sujet et en a profité pour permettre à Smart Content de baser ses suggestions d’objet sur le contenu de l’email. Depuis la mise à jour de Juin, Smart Content peut donc non seulement générer l’objet et le pré-header de vos campagnes, mais aussi prendre en compte le contenu du corps de l’email pour suggérer des objets et des pré-headers personnalisés et cohérents.

Comme pour les autres textes générés par Smart Content dans le corps de mail, les objets et pré-headers générés par Smart Content peuvent évidemment être modifiés manuellement si nécessaire.

Le problème avec les objets d’email

Une opportunité à double tranchant

Les objets d’email, et par extension les pré-headers, représentent une opportunité pour les entreprises d’attirer l’attention de leurs prospects et de faire une bonne première impression avant même l’ouverture de l’email. Un bon objet de mail permet d’attirer l’attention, d’inciter à l’action, d’informer sur le contenu, d’éviter les filtres anti-spam, et d’inspirer la confiance.

Cependant, cette opportunité est à double tranchant car un objet d’email mal rédigé peut entraîner un faible taux d’ouverture, et par conséquent une baisse des taux de conversion, même si le reste de l’email est parfaitement adapté à sa cible. L’objet peut être trop générique pour intéresser un public averti, ou au contraire trop spécifique pour intéresser la plupart des prospects. Il peut être trop long ou trop complexe pour attirer l’attention dans une boîte de réception saturée, ou envoyer votre email dans les spams s’il contient des “spam words” comme “achetez”, “gratuit”, “rencontre”, “urgent”, “promotion” etc. Un mauvais objet d’email peut même susciter l’intérêt d’un prospect, mais s’il ne correspond pas au contenu de votre email, votre prospect pourra ressentir de la frustration, perdre confiance en vous et se désinscrire.

La solution Smart Content

Grâce à Smart Content, vous pouvez désormais générer, reformuler, corriger et traduire les objets de vos campagnes par email directement dans l’email builder de Sarbacane. Smart Content prend en compte l’ensemble du contenu de votre campagne pour vous suggérer des objets personnalisés, accrocheurs, pertinents et spam-proof.

Essayez la nouvelle version de Smart Content

La nouvelle version de Smart Content est disponible pour tous les utilisateurs des applications Campaigns, Forms et Pages qui bénéficient d’un accompagnement Premium ou Exclusive. Les utilisateurs bénéficiant de l’accompagnement Essential peuvent accéder à Smart Content via l’option Intelligence Avancée.

