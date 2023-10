Le bitcoin dépasse 35.000 dollars, fièvre autour d’un nouveau placement en cryptomonnaies

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

Le bitcoin a atteint mardi son plus haut depuis près d’un an et demi, dépassant brièvement les 35.000 dollars, sur un marché enflammé par la possible arrivée prochaine d’un nouveau produit de placement en cryptomonnaies qui aiderait à démocratiser les monnaies numériques.

Vers 01H15 GMT, mercredi, le bitcoin grimpait de 1,70% à 34.281 dollars, après avoir brièvement franchi le cap des 35.000 dollars, jusqu’à 35.172 dollars, un niveau qu’il n’avait pas atteint depuis mai 2022. Le cours du bitcoin a doublé depuis le début de l’année.

Le bitcoin bénéficie de « l’amélioration des perspectives d’acceptation des ETF » (fonds indiciels) et maintient « sa force en tant qu’investissement quelque peu alternatif en période d’incertitude », a expliqué Walid Koudmani, analyste chez XTB.

Ces ETF ou fonds indiciels sont des produits de placement que les épargnants peuvent acheter ou vendre à tout moment, ce qui les rend attractifs pour les petits investisseurs, et qui répliquent la performance d’un ou de plusieurs actifs financiers.

Le monde des cryptomonnaies attend comme le Graal, depuis plusieurs années, l’homologation, aux Etats-Unis, d’un ETF dont les actifs seraient investis en bitcoins.

Lundi, une cour d’appel fédérale de Washington a confirmé sa décision, rendue fin août, qui avait donné raison au gestionnaire d’actifs Grayscale contre l’Autorité de régulation des marchés financiers, la SEC, qui avait refusé d’autoriser son ETF.

L’autorisation d’un tel fonds, que plusieurs acteurs veulent lancer, « pourrait encourager un plus large éventail d’investisseurs à entrer dans le secteur des cryptomonnaies », estime Patrick Munnelly, analyste chez Tickmill.

– « Elan » –

Mardi, le marché a de nouveau frémi lorsqu’est apparu, sur la liste répertoriée par la chambre de compensation DTCC, acteur important du marché, car il réconcilie les ordres de vente et d’achat, l’ETF du plus gros gestionnaire d’actifs au monde, l’Américain BlackRock.

Le produit a été retiré de la liste au bout de quelques heures, avant d’y refaire son apparition.

« Cette liste contient des ETF actifs et d’autres qui ne le sont pas », a expliqué un porte-parole de DTCC, sollicité par l’AFP.

« Le fait de figurer sur cette liste ne préjuge pas d’une décision réglementaire » relative à une demande d’homologation, a-t-il ajouté.

« Le produit a été temporairement retiré parce qu’il suscitait beaucoup d’attention », a poursuivi le porte-parole. « Il a ensuite été réintégré » à la liste.

Contacté, BlackRock s’est refusé à tout commentaire, indiquant qu’il était soumis à la réserve dans l’attente que la SEC statue sur son dossier.

« Les choses progressent et il y a un élan de plus en plus marqué », a commenté, sur X (ex-Twitter), Gabor Gurbacs, entrepreneur dans le milieu des cryptomonnaies, au sujet de l’évolution du paysage réglementaire.

La SEC a démenti lundi avoir donné son feu vert à un tel fonds, expliquant que le dossier de BlackRock était toujours à l’étude.

Vendredi, le bitcoin avait déjà franchi la barre des 30.000 dollars dans la foulée du désistement partiel de la SEC dans une procédure accusant Ripple Labs, créateur de la cryptomonnaie XRP, de l’avoir commercialisée sans enregistrement préalable auprès du régulateur.

L’actif numérique avait atteint un pic historique en novembre 2021, à 68.991 dollars, avant de sombrer jusqu’à 15.485 dollars un an plus tard, dans le tumulte des scandales ayant touché le secteur.

Les autres principales cryptomonnaies ont également progressé ces 24 dernières heures, notamment l’Ethereum, et son unité, l’Ether, qui a pris plus de 7%.