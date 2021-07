Le Chinois Xiaomi devient le deuxième fabricant de smartphones dans le monde, devant Apple

Le fabricant chinois de téléphones Xiaomi a dépassé Apple au rang de numéro deux mondial des fabricants de smartphones dans un marché dynamique avec la levée des confinements, selon une enquête. Les ventes mondiales de smartphones ont grimpé de 12% au deuxième trimestre, selon l’étude du cabinet Canalys publiée jeudi. Le sud-coréen Samsung maintient sa position de leader mondial avec une part de marché de 19%.

Xiaomi a quant à lui atteint pour la première fois la deuxième place avec une part de marché de 17%, ses ventes ayant bondi de 83%. Le groupe chinois « développe rapidement ses activités à l’étranger », a relevé Ben Stanton, directeur de la recherche chez Canalys, citant des progrès de 300% en Amérique latine, de 150% en Afrique et 50% en Europe occidentale. « Au fur et à mesure qu’il grandit, il évolue (…). Il est cependant encore largement orienté vers le marché de masse, et comparé à Samsung et Apple, son prix de vente moyen est respectivement de 40% et de 75% moins cher », souligne ce responsable.

Les fabricants, chinois également, Oppo et Vivo occupent la 4e et 5e place du marché mondial avec des parts de marché d’environ 10% chacun. Aux Etats-Unis, Xiaomi a été récemment retiré de la liste noire des entreprises chinoises soumises à des sanctions pour des questions de sécurité nationale.