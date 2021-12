Le cloud, accélérateur de votre transformation numérique

Les entreprises n’ont plus le choix : leur survie dépend aujourd’hui de leur digitalisation. Depuis plusieurs années maintenant, la majorité des décideurs l’ont compris et ont amorcé une transformation numérique indispensable à la compétitivité de leur entreprise. De nombreuses sociétés ont commencé à intégrer les nouvelles technologies à leurs activités et leur organisation, gagnant ainsi en réactivité et en performance. Pour Cellenza, cette transformation numérique doit passer par le Cloud : depuis 10 ans, le cabinet de conseil IT accompagne les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs dans leurs problématiques de digitalisation autour du Cloud Azure.

« La révolution digitale est une réalité », explique Arnaud Hego, président de Cellenza. « Nous le voyons chaque jour chez nos clients : tous ont opéré une vraie métamorphose et se structurent avec des outils de plus en plus innovants. Avec la crise du COVID-19, la prise de conscience s’est accélérée : les entreprises ont compris que le Cloud était devenu indispensable pour gagner en flexibilité, en agilité et permettre l’innovation. Aujourd’hui, elles ont besoin de mettre en place une véritable stratégie numérique, d’être accompagnées dans la construction de solutions technologiques de haute qualité et leur utilisation sur le long terme. C’est pourquoi chez Cellenza, nous avons conçu des offres spécifiquement adaptées à ces besoins, autour des technologies Microsoft dont nous sommes un partenaire privilégié ».

Construire une stratégie numérique solide

Face à un monde technologique en continuelle accélération, les entreprises doivent anticiper pour rester compétitives face à leurs concurrents. Pour s’adapter aux rapides évolutions des technologies et répondre aux enjeux du Cloud ou à l’explosion des données, avoir une vision et mettre en place une véritable démarche de transformation sur le long terme est désormais indispensable. En 2021, pour répondre à une demande croissante de ses clients, Cellenza a créé la Digital Advisory, sa cellule conseil en stratégie IT. Son rôle ? Accompagner les entreprises souhaitant utiliser l’IT comme levier de croissance.

Les Digital Advisors de Cellenza conseillent les décideurs et DSI pour déterminer les principaux axes stratégiques, fixer les résultats à atteindre et prévoir les ressources à investir. Ils apportent une vraie valeur ajoutée pour tirer parti de la richesse de l’univers technologique et exploiter les opportunités offertes par les dernières innovations IT, des éléments trop souvent laissés de côté par les entreprises et qui font pourtant toute la différence.

Construire des solutions technologiques de pointe

Une fois leur stratégie numérique établie, les entreprises doivent mettre en place des infrastructures, programmes et services informatiques s’inscrivant dans la durée. La phase de Build d’un projet de développement constitue un véritable investissement et doit se faire dans les règles de l’art. Cellenza a fait le choix de mettre au service des entreprises les meilleurs experts du marché pour garantir la construction et le développement de solutions innovantes permettant d’apporter des solutions à des problématiques hautement stratégiques. Nous intervenons autour de nos trois domaines d’expertises : Cloud, Data/IA et Dev/DevOps.

Au-delà de l’optimisation des coûts et de l’efficacité opérationnelle, le Cloud constitue un accélérateur de Business à travers l’innovation et la création de valeur qu’il permet. Mais migrer sur le Cloud nécessite une réflexion et une stratégie, pour assurer la plus grande efficacité et réussite du projet : c’est pourquoi nous accompagnons nos clients dans leur migration vers le Cloud et dans la mise en place de plateformes Cloud sécurisées et répondant à des enjeux de disponibilité et de performance.

La Data est considérée comme le « nouvel or noir » : les entreprises doivent apprendre à maitriser cette explosion de données et les utiliser pour en faire des atouts de performance. Meilleure connaissance des clients, gain de productivité, décision facilitée : la valorisation de la donnée est devenue un élément stratégique et ne peut plus être mise de côté. Pour améliorer les performances concurrentielles et économiques de ses clients, Cellenza les accompagne dans la mise en place de plateformes data fiables, sécurisées et industrialisées constituant le socle de futurs nouveaux cas d’usages, et dans la compréhension des données pour booster la productivité des équipes. A travers nos offres Smart Business, nous utilisons l’intelligence artificielle pour automatiser les tâches à faible valeur ajoutée et faciliter la collecte des données : très innovantes, ces nouvelles technologies limitent le risque d’erreur, réduisent les coûts et permettent aux équipes de se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée.

Enfin, les consultants Cellenza interviennent sur des sujets de Dev/DevOps, à travers la mise en place de plateformes Cloud et usines logicielles adaptées aux projets classiques et Cloud. Dans le cadre de la Mobile Factory, nous développons également des applications web et mobiles pensées pour accueillir l’innovation.

Aller au-delà du maintien en condition opérationnelle de vos solutions

Les entreprises ont des besoins croissants de services pour assurer la scalabilité et l’évolutivité des infrastructures et des applications hébergées sur le Cloud. Pourtant, la phase de Run d’un projet de développement n’est pas valorisée à sa juste mesure, alors qu’elle est essentielle pour créer de la valeur et accélérer la transformation numérique.

Forte de cette conviction que le Run est un vecteur d’innovation, Cellenza s’est associée dans la création de Squadra pour proposer aux entreprises des services allant au-delà du maintien en condition opérationnelle des environnements Microsoft Azure, et tirer pleinement parti de leur potentiel de création de valeur métier.

« Nous souhaitons avoir dans le Run un niveau d’exigence équivalent à celui que nous mettons dans le Build », précise le président de Cellenza. « Notre ambition est d’apporter aux entreprises des solutions à la pointe de l’innovation couvrant l’ensemble de la chaine de valeur. A travers cette maîtrise totale des technologies avec un niveau d’expertise au sommet de l’état de l’art, les entreprises ont la certitude d’être au top de l’innovation et de rester toujours plus concurrentielles ».