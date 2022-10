LE CLUB FRENCHWEB avec Sandrine Murcia, Philippe Dewost et Pierre Poignant

Cette semaine je reçois Sandrine Murcia la CEO et co fondatrice de Cosmian, un startup spécialisée dans le chiffrement de données, Philippe Dewost le nouveau patron de l’Epita, et Pierre Poignant le CEO de Branded un aggrégateur de marques pour approfondir l’actualité de la semaine

Startup la musique ralentit mais ne s’arrête pas: malgré la baisse significative des investissements, le business des startups tech continue de prospérer. Qu’impose la crise aux entrepreneurs? quel impact sur les valorisation? Qu’est ce que cela implique en terme de levée de fonds ? D’autres modeles de financements sont ils possibles?

Pourquoi l’edtech est il le parent pauvre de la tech? Si la formation pro et l’enseignement supérieur captent la plupart des investissements, l’enseignement primaire et secondaire souffrent d’un véritable déficit. Pourquoi la revolution edtech se fait elle attendre?

Listen to « Startup la musique ralentit mais ne s’arrête pas, Pourquoi l’edtech est il le parent pauvre de la tech? Cybersecurité » on Spreaker.

Vous pouvez retrouver Le Club FrenchWeb sur Vous pouvez retrouver Le Club FrenchWeb sur Apple Podcast Spotify , et Deezer . Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, ou une note sur Apple Podcast.

Rendez vous la semaine prochaine pour un club avec Marion Moreau, Patrick Bertrand et Guy Philippe Goldstein pour parler Cybersécurité et des impacts long terme de la crise.

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez y participer. redaction@decode.media

Excellent weekend, et bon surf sur FrenchWeb.fr