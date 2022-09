Le Club FW avec Pierre Poignant, Yann Lechelle et Alexandre Pachulski

Pour sa nouvelle émission Le Club, FrenchWeb.fr propose à des personnalités de l’écosystème de venir partager leur compréhension et analyse des sujets clés qui font l’actualité. Vous pourrez ainsi retrouver régulièrement Roxanne Varza, Jeff Clavier, Jean David Chamboredon, Stéphane Distinguin, Stéphanie Hospital, Patrick Bertrand et Marion Moreau.

Dans ce nouvel épisode Richard Menneveux reçoit Pierre Poignant, le CEO de Branded, Yann Lechelle le CEO de Scaleway, et Alexandre Pachulski, le co fondateur de Talentsoft dont le nouveau livre Startup Story vient tout juste de sortir.

Voici quelques uns des sujets abordés cette semaine:

Hausse des coûts et notamment des coûts de l’énergie quelles conséquences pour les entreprises tech

Les rôles manageriaux changent, mais dans quel sens?

startup / scale up quels modeles de développement en temps de crise?

Listen to « Impact de la crise sur la tech, nouveaux roles des managers, Yann Lechelle, Pierre Poignant, Alexandre Pachulski sont les invités de Richard » on Spreaker.

