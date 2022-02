Comment Sociabble a conçu et développé sa stratégie de Content Marketing, avec Jean Louis Benard, CEO de Sociabble

Durant la pandémie de nombreuses entreprises ont du faire face à l’assèchement de leurs canaux d’acquisition de leads, ces derniers étant confinés à domicile. Il a été nécessaire de s’adapter rapidement pour que les activités commerciales puissent continuer.

Pendant cette période, le content marketing a connu une très forte accélération bon nombre d’entreprises ont pris simultanément la parole sur les mêmes sujets, on parle meme d’embouteillage sur les autoroutes de l’information.

L’occasion nous a été donné lors de notre FrenchWeb Day Digital Marketing de faire le point sur les tendances en matière de content marketing, les outils les plus efficients, les meilleures pratiques pour les déployer, comment les conjuguer, etc…

Tout cela afin de vous aider à construire votre stratégie en matière de content marketing pour 2022.

Bien entendu j’ai fait appel à des pairs qui excellent dans le domaine. Pour ce FrenchWeb Day Digital Marketing, nous accueillons Gregory Nicolaidis,le fondateur et CEO de You Love Words, Sébastien Imbert CMO de Microsoft France et Jean Louis Benard, CEO de Sociabble qui dans cette session nous explique comment il a conçu et développé sa stratégie de content marketing