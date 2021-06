Le fonds Andreessen Horowitz lance Future, son propre média dédié à la technologie

Le fonds Andreessen Horowitz, connu sous le nom de a16z, ne s’arrête plus aux investissements dans le digital mais lance aujourd’hui son propre média. Baptisé « Future », il a pour vocation d’apporter une vision « optimiste » de la technologie. Si la plupart des contenus seront écrits, rédigés par des employés ou des rédacteurs externes, le site proposera des podcasts et des événements sur l’application de chat vocal Clubhouse, ainsi que des vidéos. Le média, qui affirme vouloir se tenir à l’écart de la politique, ne fournira pas de contenus d’actualités mais des sujets approfondis liés aux innovations technologiques et sur l’avenir.

Lancé en 2009 par Marc Andreessen et Ben Horowitz, a16z est devenu une société de capital-risque incontournable dans la Silicon Valley. Son crédo est de soutenir les entrepreneurs ambitieux, à n’importe quel stade du développement de leur projet, et ce dans de nombreux domaines, notamment dans la consommation, les entreprises, la biologie, la santé, la cryptographie et les technologies financières. Le fonds permet également aux entrepreneurs d’entrer en relation avec des professionnels du secteur dans lequel ils se sont spécialisés. Une mission qui perdurera via « Future ».

«Un réseau d’experts»

« Nous visons à mettre en relation des entrepreneurs, des investisseurs, des cadres, des ingénieurs, des universitaires, des experts du secteur et d’autres personnes de l’écosystème technologique », détaille le fonds. « Nous avons construit un réseau d’experts comprenant des talents techniques et exécutifs, des ressources médiatiques et marketing de premier plan, des entreprises Fortune 500/Global 2000, ainsi que d’autres décideurs technologiques, des influenceurs et des leaders d’opinion clés. a16z utilise ce réseau pour fournir aux entrepreneurs un accès à l’expertise et aux idées sur l’ensemble du spectre de la création d’entreprise. »

Pour rappel, Andreessen Horowitz a investi dans de nombreuses entreprises devenues des figures incontournables dans leur secteur, à l’instar de Facebook, Lyft, Pinterest, Slack ou plus récemment Clubhouse. a16z gère à ce jour près de 16,6 milliards de dollars d’actifs répartis entre plusieurs fonds, dont les fonds Bio (1,4 milliard de dollars), Crypto (865 millions de dollars) et Cultural Leadership Fund.