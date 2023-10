[Série A] NYRIO lève 10 millions d’euros pour ses robots collaboratifs

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

NIRYO, start-up lilloise, s’est spécialisée dans le développement de bras robotiques collaboratifs compacts et s’est fait un nom sur la scène internationale grâce à ses produits et à son engagement envers ses clients. Le NED2, son dernier bras robotisé, est utilisé globalement dans les secteurs de l’éducation et de la recherche, ainsi que par des entreprises renommées telles qu’Airbus et Coca-Cola.

Une Présence Internationale et un Engagement Local

La start-up a su conquérir plus de 70 pays tout en restant fidèle à ses racines locales, en privilégiant l’utilisation de produits français et en maintenant l’assemblage au sein de ses locaux à Lille. Elle joue un rôle prépondérant dans le développement de l’industrie 4.0 en France et promeut une production locale, notamment par le biais de solutions robotiques à la fois robustes et accessibles.

Une série A de 6,4 millions d’euros pour accellerer

Niryo annonce une levée de fonds de 6,4 millions d’euros, avec un complément de 3,6 millions d’euros apporté par un pool bancaire, sous l’égide de BPI Digital Venture et Innovacom, parmi d’autres investisseurs. Cette investissement a pour objectif de soutenir la croissance de l’entreprise, en lui permettant d’adresser de nouveaux cas d’usage, de développer une gamme destinée aux professionnels, et d’asseoir son expansion à l’international.

Les fonds récoltés serviront également à l’ouverture de 20 postes en CDI.

