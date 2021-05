Le Français DL Software acquiert deux éditeurs d’ERP et tombe dans le giron d’un fonds américain

L’entreprise française d’édition de logiciels ERP métier DL Software connaît un certain bouleversement. Le groupe annonce être passé dans le giron du fonds américain TA Associates, qui vient d’acquérir une participation majoritaire, tandis que 21 Invest France, les fondateurs et l’équipe de management maintiennent une participation minoritaire dans le groupe. DL Software annonce dans la foulée l’acquisition de deux éditeurs d’ERP métier, à savoir Aquitaine Informatique et Pyxistem, pour des montants qui n’ont pas été communiqués. L’entreprise ambitionne de conquérir le marché français et européen dans ce secteur.

DL Software n’en est d’ailleurs pas à sa première acquisition dans ce domaine. La société fondée en 2003 a racheté l’entreprise Serca Informatique, éditeur d’ERP (Enterprise Resource Planning) de gestion dans le secteur de la distribution de boissons aux CHR (cafés, hôtels et restaurants), en janvier dernier. Cette acquisition faisait suite à celle de Serig Informatique, logiciel ERP de gestion commerciale dédiée aux fournisseurs et grossistes.

Objectifs: tripler ses revenus d’ici 2025 et accélérer sa transition vers le cloud

Aujourd’hui, le groupe français explore de nouveaux usages avec le rachat d’Aquitaine Informatique, un éditeur d’ERP dédiés aux entreprises du BTP, un secteur convoité par l’entreprise pour « son poids économique et de sa dynamique de transformation », précise-t-elle. Quant au rachat de Pyxistem, il s’inscrit dans la continuité des services santé de DL Software et devrait lui permettre de se renforcer dans ce secteur. Fondé en 1994, Pyxistem développe en effet principalement des solutions bâties autour du standard SESAM-Vitale (programme de dématérialisation des feuilles de soins) et des technologies dérivées. Pour rappel, DL Software a récemment mené une acquisition dans ce secteur avec Infoelsa l’été dernier.

Forte de ses nouvelles offres, l’entreprise basée à Paris ambitionne de tripler ses revenus d’ici 2025 et d’accélérer sa transition vers le cloud. DL Software ne cache pas sa volonté de mener davantage d’acquisitions en France et en Europe afin de devenir un géant sur son marché. « DL Software arrive aujourd’hui à un moment charnière de son histoire. Nos ambitions sont très fortes », confie Jacques Ollivier, CEO du groupe. « Pour y parvenir, nous sommes très heureux d’accueillir notre nouvel actionnaire majoritaire et deux nouvelles sociétés, qui viennent renforcer notre offre d’ERP spécialisés. Nous estimons que TA Associates va nous permettre d’asseoir notre position de leader français de l’ERP métier et de nous développer plus rapidement. »