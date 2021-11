Le Français Lifen lève 50 millions d’euros pour digitaliser les établissements de santé

Profitant de l’essor de l’e-santé en France, Lifen (ex-Honestica) accélère en levant 50 millions d’euros en série C auprès de Creadev et Lauxera Capital Invest, avec la participation des investisseurs historiques Serena et Partech. Cette opération intervient deux ans après un tour de table de 20 millions d’euros et conforte la startup dans son ambition de digitaliser un maximum d’établissements de santé en France.

Lancé sous l’impulsion de Franck Le Ouay, co-fondateur de Criteo, Alexandre Huckert, Alexandre Hamburger et Philippe Douste-Blazy, ancien ministre de la Santé, Lifen développe une plateforme qui digitalise les échanges de documents médicaux, à destination des professionnels de santé (hôpitaux ou médecins en freelance) et des patients. Au total, la plateforme est utilisée dans 600 établissements de santé et par 240 000 médecins. Tous les mois, ce sont 2 millions de documents médicaux qui circulent sur la plateforme de Lifen.

Afin de garantir la sécurité de ces données sensibles, la startup a mis en place des systèmes hautement sécurisés. « Les données appartiennent aux hôpitaux, et nous agissons pour eux en tant qu’opérateur et hébergeur agréé de données de santé », explique Alexandre Huckert, co-fondateur et CPO de Lifen. « Nous avons notamment mis en place la double authentification pour tous les acteurs qui accèdent à des données médicales sur notre plateforme ».

Retrouvez l’interview d’Alexandre Huckert, co-fondateur de Lifen

« Nous avons été inspirés par l’importance de cette entreprise et la clarté de sa vision. Lifen est un acteur clé du secteur de la numérisation, qui travaille avec les hôpitaux pour garantir des soins de qualité pour tous », confie Yohann Gbahoué, du fonds Creadev.

Sur un secteur en pleine accélération, Lifen ambitionne notamment d’accélérer son expansion au niveau européen, d’investir massivement en R&D et de recruter 200 personnes sur les 18 prochains mois. « Nous souhaitons nous lancer dans plus de 1 500 hôpitaux supplémentaires et intégrer plus de 200 solutions numériques sur notre plateforme d’ici 2025 « , ajoute Alexandre Huckert.

Lifen : les données clés

Fondateurs : Franck Le Ouay, Alexandre Huckert, Alexandre Hamburger et Philippe Douste-Blazy

Création : 2015

Siège social : Paris

Activité : solution pour faciliter l’échange de documents médicaux entre professionnels de santé

Effectifs : 160 collaborateurs