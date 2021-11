[Silicon Carne] Tout comprendre à la GenZ culture

Ils sont près de 3 milliards aujourd’hui. Ils ont entre 15 et 25 ans, ils sont indépendants mais super connectés, ils aiment l’argent et savent en gagner, ils sont désabusés mais veulent tout changer, ils prennent la parole et souhaite contribuer, je parle bien entendu de la GenZ.

En 2019, la Gen Zs a dépassé les Millennials pour devenir la plus grande génération de la planète. Et comme les plus âgés d’entre eux n’ont encore que 25 ans, leur pouvoir d’achat ne va pas cesser d’augmenter au cours des cinq prochaines années.

Comment fonctionne cette génération si particulière qui a aujourd’hui notre destin entre leurs mains, quel est leur style de vie, quels sont leurs codes ? Cette semaine, on décrypte la Génération Z dans Silicon Carne et pour rendre la chose plus intéressante, je vous propose d’analyser ensemble leur langage et leur culture.

Invités :