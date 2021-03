Le Français PayFit lève 90 millions euros auprès d’Eurazeo et de Bpifrance

La pépite française de gestion de la paie pour les PME PayFit, fondée en 2016, a annoncé mercredi avoir levé 90 millions d’euros pour élargir son offre sur les principaux marchés de l’UE et prévoit d’employer 800 personnes à la fin de l’année. PayFit propose aux PME d’automatiser la gestion de la paie et la gestion administrative de leur personnel (déclarations sociales, congés, absences, notes de frais, suivi du temps de travail, intégration des nouveaux employés).

Elle participe à un mouvement général de développement des services d’automatisation des fonctions support dans les PME -comptabilité/finance,facturation recouvrement, relations humaines- , grâce notamment à l’intelligence artificielle qu permet le traitement automatique des documents papier, quelque soit leur format ou leur apparence. PayFit est présente sur les gros marchés européens, en France, en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Italie, et revendique 5 000 PME clientes. Elle emploie 550 personnes pour l’instant, mais compte passer à 800 d’ici la fin de l’année, puis 1 000 fin 2022.

La levée de fonds doit permettre d’approfondir encore l’automatisation de la paie et de développer de nouveaux modules pour la partie gestion des relations humaines, a-t-elle indiqué. « La paie est un processus extrêmement complexe, mais il n’est jamais assez automatisé », a-t-elle indiqué. La levée de fonds a été réalisée auprès d’Eurazeo et de Bpifrance via son fonds Large Venture, avec le soutien des investisseurs historiques Accel, Frst et Xavier Niel. Elle s’ajoute aux 89 millions d’euros déjà levés par l’entreprise depuis sa création.

PayFit : les données clés

Fondateurs : Firmin Zocchetto, Florian Fournier et Ghislain de Fontenay

Création : 2016

Siège social : Paris

Activité : gestion de la paie

AFP