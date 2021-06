Le programme français Blast sélectionne 20 projets de startups dans l’aérospatial et la défense

Une capsule volante pour les déplacements urbains, une voile pour désorbiter des satellites ou un détecteur de fuite de gaz par infrarouge: Blast, le programme français d’accélération de startups dans les domaines de l’aéronautique, du spatial et de la défense, a sélectionné mercredi 20 premiers projets. Réunissant l’accélérateur de jeunes pousses Starburst, l’Office national d’études et de recherches aérospatiales (Onera), l’École polytechnique et la SATT Paris-Saclay, Blast a pour ambition d’accompagner des projets à fort contenu technologique dans ces trois secteurs où les barrières à l’entrée sont fortes et les cycles de développement longs et complexes.

12 startups et 8 programmes de recherche sélectionnés

Sur 50 projets présentés, Starburst en a sélectionné un peu moins de la moitié: 5 dans l’aéronautique, 7 dans le spatial et 8 dans la défense. Parmi les 12 startups et huit programmes de recherche sélectionnés figure ainsi Caps, une petite société qui a développé pour 100 000 euros un prototype de capsule volante individuelle équipée de six rotors qui se déplacera de façon autonome sur des trajets prédéterminés au-dessus d’agglomérations congestionnées. La startup ambitionne de lever quatre millions d’euros pour développer un second prototype en vue d’une certification.

Dans la défense, Starburst a par exemple sélectionné la société Seaproven, qui développe un drone naval permettant le recueil de données océanographiques, ou un projet de recherche de l’Onera sur la détection de fuite de gaz par caméra infrarouge. Dans le secteur spatial, ont notamment été retenues Miratlas et Venture Orbital Systems. La première a développé des instruments permettant de connaître en temps réel les perturbations atmosphériques qui sont susceptibles de gêner les communications optiques des satellites. Venture Orbital Systems, start-up basée à Reims, développe elle deux petites fusées, Boreal et Zephyr, destinées au marché des nanosatellites à l’horizon 2024.