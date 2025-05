Le réveil du capital-risque européen dans la défense

Le Fonds européen d’investissement (FEI) a annoncé un engagement de 40 millions d’euros dans le nouveau fonds de Keen Venture Partners, dédié à la défense, à la sécurité et aux technologies spatiales. Ce soutien institutionnel, inédit dans ce secteur, illustre une inflexion stratégique de l’Union européenne en matière d’innovation et de souveraineté industrielle. Selon une étude du Kiel Institute, une augmentation des dépenses militaires européennes de 2 % à 3,5 % du PIB, accompagnée d’un recentrage sur les achats intra-européens, pourrait générer entre 0,9 % et 1,5 % de croissance économique supplémentaire par an.

L’Europe à la recherche d’un modèle d’innovation souverain

Keen Venture Partners, basé à Amsterdam et Londres, devient ainsi le premier fonds européen à recevoir un investissement en capital du FEI pour un véhicule exclusivement centré sur la défense. La première clôture du fonds est attendue au troisième trimestre 2025. Avec un objectif global de 125 millions d’euros, ce fonds ambitionne de soutenir 20 à 25 startups européennes, du seed à la série B.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques durables. Le conflit en Ukraine, la dépendance persistante vis-à-vis de fournisseurs non-européens et les injonctions américaines à une meilleure prise en charge collective de la défense de l’Europe poussent les institutions à revoir leur modèle d’intervention.

Dans son communiqué, Keen Venture Partners souligne l’urgence :

« L’Europe doit impérativement renforcer ses capacités de défense. Le continent est directement menacé à l’Est, alors que la guerre menée par la Russie en Ukraine se poursuit sans relâche. »

Un soutien structurant du FEI

Le FEI intervient ici via la Defence Equity Facility, récemment lancée, et le mandat InvestEU Space, en ciblant les technologies à usage dual. L’objectif est d’accélérer l’émergence d’un écosystème européen capable de produire ses propres solutions de cybersécurité, d’intelligence artificielle appliquée, de robotique, ou encore de systèmes spatiaux de communication et d’observation.

« La mission consistant à rendre l’Europe plus forte et plus sûre en soutenant les entrepreneurs de la tech défense bénéficie d’un appui décisif avec cet investissement du FEI dans notre fonds », déclare Alexander Ribbink, partenaire chez Keen Venture Partners

Le fonds se distingue par son ancrage sectoriel, Keen Venture Partners suit déjà plus de 800 entreprises technologiques actives dans la défense à l’échelle européenne, et s’appuie sur un comité consultatif composé d’experts issus du secteur militaire, industriel et réglementaire.

L’entrepreneur, nouveau maillon de la chaîne stratégique

Le pari de Keen Venture Partners repose sur l’idée que les startups peuvent jouer un rôle structurant dans la défense européenne : plus agiles, capables de développer des solutions duales, elles contribuent à une meilleure efficacité économique et à une adoption plus rapide des technologies sur le terrain.

« Pour construire un écosystème solide dans la tech défense, le capital-risque est indispensable afin d’industrialiser rapidement les solutions et d’ancrer leur impact dans la durée », précise le fonds. En misant sur des technologies également applicables à des domaines civils, gestion de crise, surveillance environnementale, protection d’infrastructures critiques, Keen Venture Partners adopte une stratégie d’investissement à la fois pragmatique et structurante.

Le portefeuille existant inclut déjà des startups comme Eclectic IQ, Rescale, Perciv AI et Avalor AI, positionnées sur la cybersécurité, le calcul haute performance ou l’analyse automatisée de données stratégiques.

Une dynamique qui dépasse Keen Venture Partners

D’autres fonds français ont également structuré leur action autour des enjeux de souveraineté technologique et de défense. Le fonds public Definvest, lancé par Bpifrance et le Ministère des Armées, accompagne les PME stratégiques de la BITD. Des fonds comme Expansion Ventures, Karista (via le spatial), ou encore Safran Corporate Ventures renforcent aussi l’écosystème dual en investissant dans des technologies critiques : cybersécurité, IA embarquée, composants souverains.

À ces acteurs s’ajoute OVNI Capital, fonds français indépendant spécialisé dans les deeptechs à usages duals. Son portefeuille comprend notamment Trout, spécialisée dans la cybersécurité industrielle, et Vendict, dans l’automatisation de la conformité réglementaire. OVNI Capital s’impose comme un acteur émergent de l’amorçage dans les domaines stratégiques.

La montée en puissance de Keen Venture Partners, avec l’appui du FEI, s’inscrit donc dans un mouvement plus large de consolidation des filières technologiques de défense à l’échelle européenne, mêlant institutions publiques, industriels, et capital-risque indépendant.