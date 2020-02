LegalTech: 2,5 millions d’euros pour la plateforme de mise en relation entre avocats et clients d’Avoloi

Avoloi, peut-il faire pour les avocats ce que Doctissimo à fait pour les médecins? C’est en tout cas l’ambition de cette startup nantaise fondée en 2012 et qui vient de lever 2,5 millions d’euros auprès de West Web Valley, SWEN Capital Partners et Naoleb.

La plateforme développée par l’entreprise met en relation particuliers et professionnels (artisans, commerçants..) à la recherche d’expertises juridiques et des avocats en fonction d leurs problématiques. De l’autre côté, elle veut aussi se positionner comme un partenaire de ces derniers en leur apportant une solution facilitant le développement leur clientèle: prise de rendez-vous, facturation… Pour développer leur présence en ligne, l’entreprise leur fournit une suite logicielle (ERP & CRM).

Il s’agit du premier tour de table de la startup créée par Maxime Delauney et qui emploi aujourd’hui 19 collaborateurs. Pour poursuivre son développement, elle doit maintenant réussir à étendre don réseau d’avocats et recruter des développeurs afin d’accélérer le déploiement de sa solution.

D’autant plus qu’Avoloi n’est pas la seule startup à avoir repérer le créneau qui reste à prendre sur le marché de la digitalisation des professions juridiques. on peut citer Call A Lawyer ou encore Justifit (ex- Mon-avocat.fr).

Avoloi : les données clés

Fondateur: Maxime Delauney

Création: 2012

Siège social: Nantes

Secteur: LegalTech

Activité: mise en relation entre avocats et clients

Concurrents:





Financement: 2,5 millions d’euros en février 2020. Investisseurs: West Web Valley, SWEN Capital Partners et Naoleb.