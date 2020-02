VTC: Grab lève 856 millions de dollars pour se développer dans les services financiers

La société singapourienne de location de véhicules avec chauffeur (VTC) Grab annonce avoir levé 856 millions de dollars auprès des sociétés japonaises Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) et TIS. La start-up compte continuer à se développer dans les services financiers en Asie du Sud-Est.

Grab s’est d’ores et déjà étendu aux services financiers en s’appuyant sur ses offres de covoiturage, de livraison de nourriture et de portefeuille électronique dans le but de devenir un guichet unique pour les services à la demande en Asie du Sud-Est. Mais l’entreprise utilisera ce financement pour aller plus loin en offrant des produits et services de prêt, d’assurance et de gestion de patrimoine aux consommateurs et aux petites et moyennes entreprises d’Asie du Sud-Est.

Une stratégie de super-application

La plus grande banque du Japon MUFG investit «jusqu’à 706 millions de dollars dans Grab pour développer conjointement des services financiers sur-mesure de nouvelle génération en Asie du Sud-Est afin de stimuler l’inclusion financière dans la région », ont déclaré les deux sociétés dans un communiqué.

MUFG deviendra la «First Choice Bank » de Grab c’est-à-dire que la start-up fera forcément appel à cette banque lorsqu’elle aura besoin d’un partenariat bancaire pour les paiements ou d’autres services financements. « Nous sommes ravis de pouvoir fournir à nos clients des services financiers de nouvelle génération en combinant les technologies avancées et l’expertise en gestion de données de Grab avec nos connaissances et notre savoir-faire financiers », a déclaré Kamezawa, actuellement directeur de la transformation numérique de MUFG, dans un communiqué.

Pour MUFG, basée à Tokyo, l’alliance approfondira son expansion en Asie du Sud-Est, où elle prend des participations importantes dans certaines banques pour compenser les faibles opportunités de croissance du pays. Cet important investissement au sein de Grab reflète également son tournant vers le numérique. « L’investissement de MUFG dans Grab est un vote de confiance dans notre stratégie de super application et notre capacité à construire une entreprise durable et à long terme », a déclaré Ming Maa, président de Grab.

La deuxième tranche du financement provient de TIS INTEC, une entreprise de solutions informatiques basée au Japon, qui investit 150 millions de dollars afin de soutenir Grab pour développer l’infrastructure nécessaire au fonctionnement de l’ensemble des nouveaux services financiers.

GoJek, entre concurrent et allié

Fondée en 2012 par Anthony Tan et Tan Hooi Ling, Grab a développé une plateforme proposant la réservation de VTC, mais pas seulement. L’entreprise basée à Singapour a progressivement élargi son offre de services de transport pour proposer le paiement mobile, du covoiturage, des motos-taxis, des vélos en libre-service ou encore la livraison de repas.

A ce jour, la société revendique plus de 166 millions de téléchargements de son application mobile dans les huit pays d’Asie du Sud-Est dans lesquelles elle opère (Singapour, Indonésie, Malaisie, Birmanie…).

Grab doit faire face à des acteurs locaux. Parmi eux, l’Indonésien GoJek avec lequel une fusion serait potentiellement envisagée avec Grab. Le journal The Information a indiqué, ce lundi, que Grab était en pourparlers pour une fusion avec Gojek. Mais cette information n’a pas été confirmée par aucune des deux sociétés concernées.

Une fusion serait en effet envisageable car leur rivalité sur le même continent est très coûteuse pour les deux entreprises. Les deux sociétés se sont toutes deux étendues au-delà du covoiturage pour proposer une large gamme de services, y compris les livraisons et les paiements alimentaires, via leurs applications et évoluent donc sur le même secteur.

Grab : les données clés

Fondateurs : Anthony Tan et Tan Hooi Ling

Création : 2012

Siège social : Singapour

Activité : plateforme de VTC

Financement : 1,5 milliard de dollars en mars 2019