LegalTech: Eurazeo, Cathay et Sagard NewGen prêts à injecter 130 millions d’euros dans DiliTrust

Cathay Capital, Eurazeo et Sagard NewGen s’apprêtent à investir 130 millions d’euros dans l’entreprise française DiliTrust, spécialisée dans les solutions sécurisées à destination des directions juridiques et instances de gouvernance. Le consortium d’investisseurs deviendrait actionnaire de référence du groupe. À noter qu’Eurazeo investirait à lui seul 52 millions d’euros, à travers son équipe Small-mid buyout. Quant à Calcium Capital, actionnaire financier depuis 2017, il cède l’ensemble de sa participation.

Fondé en 1995, DiliTrust est aujourd’hui un éditeur de solutions SaaS présent en France, au Canada, en Italie, au Moyen-Orient et en Afrique. Son produit phare, la suite DiliTrust Governance, permet de sécuriser, digitaliser et automatiser des processus d’actions juridiques ou de gouvernance. Parmi ses clients, on peut citer BNP Paribas, Bouygues, Capgemini, LVMH ou encore la SNCF.

« Les besoins de digitalisation et de sécurisation des données »

« Les besoins de digitalisation et de sécurisation des données les plus sensibles des entreprises s’intensifient. Nous disposons d’une suite robuste qui répond pleinement à ces enjeux, particulièrement pour les conseils d’administration et les directions juridiques », commente Yves Garagnon, CEO de DiliTrust. « Nous sommes reconnus pour la simplicité d’utilisation et les performances de notre suite et sommes identifiés parmi les acteurs de référence mondiaux par de grands analystes tels que le Gartner. Nous sommes ravis de la confiance que nous accorde ce consortium d’investisseurs. »

Le groupe, qui emploie plus de 160 personnes à travers le monde, a réalisé un chiffre d’affaires de près de 20 millions d’euros en 2021, dont la moitié à l’international, et revendique une augmentation d‘environ 30% par an ces dernières années. Il entend désormais accélérer sa croissance à l’international. Pour rappel, DiliTrust a déjà fait l’acquisition de Gobertia l’année dernière, afin de renforcer sa présence en Espagne et d’étendre ses opérations vers l’Amérique latine.

« Le segment de l’édition de logiciels d’entreprise de type Enterprise Legal Management est en forte croissance en écho à l’accélération générale de l’équipement des entreprises en solutions LegalTech », soulignent Jérémie Falzone, Partner de Cathay Capital, Benjamin Hara, Membre du Directoire d’Eurazeo Mid Cap et Guillaume Lefebvre, Partner de Sagard NewGen.