[Silicon Carne] Quand avons-nous perdu la maîtrise de nos identités digitales?

Dans la vie réelle, nous définissons notre identité à travers nos interactions, notre personnalité, nos expériences personnelles ou la manière de nous comporter. Nous contrôlons ce que nous sommes, ce que nous partageons et avec qui nous le partageons.

Sur Internet, notre identité est constituée de plein d’autres choses qui ne sont pas une représentation de notre véritable moi, mais plutôt une représentation de nos activités en ligne. Les sites web que nous visitons, les personnes à qui nous envoyons des messages, ce que nous « aimons », ce que nous achetons… tout cela crée notre identité on line, et cette identité devient aujourd’hui une marchandise.

La data est le carburant qui alimente les grandes entreprises technologiques et leur permet de gagner des milliards de dollars. Elles ne se contentent plus seulement de nous représenter on line, ces sociétés ont pris possession de notre identité et la commercialise.

Alors quand avons-nous perdu la maîtrise de nos identités en ligne et surtout, pouvons-nous en reprendre le contrôle ? C’est la question que j’ai voulu me poser cette semaine dans Silicon Carne avec mes invités.

Invités :