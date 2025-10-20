LEMLIST rachète CLAAP pour un montant à huit chiffres

La scale-up française lemlist annonce l’acquisition de Claap, jeune pousse spécialisée dans l’intelligence conversationnelle. Une transaction à huit chiffres, selon le communiqué de presse, intégralement financée sur fonds propres, qui marque la naissance d’une nouvelle génération d’engagement commercial : Smartbound, une approche fondée sur les signaux d’achat et destinée à remplacer le démarchage massif dit « spray & pray ».

L’ambition de construire une alternative européenne aux géants américains

En unissant leurs forces, Guillaume Moubeche et Charles Tênot (lemlist) avec Pierre Touzeau et Robin Bonduelle (Claap) visent l’objectif de créer un champion européen capable de rivaliser avec des acteurs américains tels que Gong, ZoomInfo ou Outreach.

L’entreprise, fondée en 2018, revendique aujourd’hui 35 millions de dollars d’ARR (environ 30 millions d’euros), une croissance annuelle de +60 %, et 20 000 entreprises clientes réparties dans 85 pays.

Smartbound, une nouvelle grammaire du développement commercial

Dans un contexte où les taux de réponse à froid s’effondrent, Smartbound propose une rupture : orchestrer la prospection non plus à partir de volumes mais de signaux concrets, internes et externes.

Signaux externes : levées de fonds, recrutements, nominations, changements technologiques.

: levées de fonds, recrutements, nominations, changements technologiques. Signaux internes : visites de site, téléchargements, interactions passées, conversations de vente.

Ces signaux sont captés, priorisés et activés par l’IA de manière multicanale (e-mail, téléphone, LinkedIn, WhatsApp), déclenchant un contact pertinent au bon moment.

« Avec Smartbound, nous mettons fin au bruit : pertinence et timing produisent de vrais résultats. Ce n’est pas un slogan, mais un standard opérationnel » déclare Charles Tênot, CEO de lemlist.

Quand la conversation devient un signal

Claap, fondée en 2021, a développé une technologie d’IA conversationnelle capable de capturer et structurer chaque échange (appels, visios, e-mails) en données exploitables : objections, échéances, parties prenantes, priorités.

« Chaque conversation de vente contient de l’or. En rejoignant lemlist, nous faisons en sorte que cette intelligence ne s’endorme pas dans le CRM » souligne Robin Bonduelle, CEO de Claap.

Cette intégration permet de déclencher des actions automatiques fondées sur le contenu réel des discussions commerciales, améliorant la précision et la réactivité des équipes.

Trois cas d’usage concrets

Relance d’un compte perdu : Smartbound détecte un signal de budget débloqué et propose une relance contextualisée.

: Smartbound détecte un signal de budget débloqué et propose une relance contextualisée. Après un lancement produit : il identifie les prospects concernés par une nouvelle fonctionnalité.

: il identifie les prospects concernés par une nouvelle fonctionnalité. Activation d’un compte tiède : il agrège les signaux de visites de pages tarifs et propose une approche sur mesure.

Les premiers résultats observés chez les utilisateurs précurseurs montrent un doublement du taux de réponse, une réduction de 25 % des cycles de vente, et jusqu’à +40 % de pipeline généré.

Un marché en mutation accélérée

Le marché mondial des Sales Engagement Platforms, estimé à 9 milliards de dollars en 2024, devrait atteindre 30 milliards en 2033. Celui de la Conversational Intelligence passera de 11 à 41 milliards de dollars d’ici 2030. Smartbound cible en priorité les TPE, PME et ETI, soit 90 % des entreprises disposant d’équipes commerciales de moins de 150 personnes.

Cette approche répond à une réalité économique pour faire face à un coût d’acquisition client qui a triplé en dix ans, tandis que la délivrabilité des e-mails diminue et que les règles techniques se renforcent (SPF, DKIM, DMARC). L’automatisation guidée par signaux devient donc un levier clé de performance commerciale.

Une opération autofinancée, rare dans la tech européenne

L’acquisition de Claap a été réalisée sans recours au capital externe, confirmant la solidité financière de lemlist. Le montant, estimé à huit chiffres, n’a pas été précisé et les investisseurs historiques de Claap, Headline et LocalGlobe, cèdent leurs participations.

Les équipes et le produit Claap sont intégrés au sein de lemlist avec une feuille de route IA commune. Un plan 30/60/90 jours pilote l’unification des modèles de données, le renforcement des connecteurs CRM et l’enrichissement automatique des opportunités.

Sur le plan réglementaire, un audit des flux et des pratiques de gouvernance RGPD accompagne l’opération.