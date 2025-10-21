Positive Group fait l’acquisition de Surfer, spécialiste du GEO, et trace sa voie dans le marketing alimenté par l’IA

Le groupe Positive franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de développement en annonçant l’acquisition de Surfer, société polonaise pionnière de l’intelligence artificielle appliquée au référencement naturel. Une opération qui renforce son positionnement sur le marché émergent du marketing alimenté par l’IA, à la croisée du SEO, du CRM et de la génération de contenu automatisée.

Pour en parler nous recevons Mathieu Tarnus CEO de Positive Group:

Fondée en 2017, Surfer s’est imposée comme un acteur clé de la visibilité numérique grâce à sa plateforme de génération de contenus optimisés par l’intelligence artificielle. La startup compte plus de 150 000 utilisateurs actifs et 12 000 clients professionnels, principalement en Amérique du Nord. Elle a connu une croissance annuelle moyenne de 25 % entre 2021 et 2025, portée par la mutation du référencement vers les nouveaux assistants conversationnels tels que ChatGPT, Perplexity ou Gemini.

Cette évolution marque un tournant structurel dans la manière dont les marques abordent leur présence en ligne. L’optimisation n’a plus pour seul objectif d’apparaître dans les résultats de recherche classiques, mais désormais dans les réponses générées par les IA. Surfer s’est spécialisée dans cette discipline émergente, parfois désignée sous le terme de GEO (Generative Engine Optimization), qui vise à garantir la présence des marques dans les contenus produits par les grands modèles de langage.

Pour Mathieu Tarnus, CEO et fondateur de Positive Group, cette acquisition illustre une conviction stratégique : « L’intelligence artificielle est au cœur de notre proposition de valeur. Avec Surfer, nos clients passent de l’optimisation SEO traditionnelle à l’optimisation de leur visibilité dans les réponses données par les assistants d’IA. »

Sur le plan opérationnel, Surfer rejoint un écosystème déjà composé de Sarbacane et Rapidmail pour les communications digitales, User et NoCRM pour les outils de marketing et de gestion de la relation client, ainsi que Signitic pour la gestion des signatures d’e-mails. Ensemble, ces solutions forment une offre intégrée couvrant l’ensemble de la chaîne de visibilité, des données clients jusqu’aux moteurs de recherche et réponses IA.

Ancré en Europe, Positive revendique une approche souveraine et durable de la technologie. Le groupe, majoritairement détenu par ses dirigeants et des fonds européens, héberge ses données en France et en Allemagne, et emploie environ 400 collaborateurs répartis entre Lille, Lyon, Varsovie, Hambourg et Milan. Son chiffre d’affaires, multiplié par cinq en cinq ans, devrait atteindre 70 millions d’euros en 2025.