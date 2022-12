Les 5 meilleurs logiciels de RPA pour automatiser les processus d’entreprise?

Comme nous l’indiquions dans notre article sur les RPA, le marché des solutions de RPA est relativement récent. Depuis 5/7 ans les solutions se multiplient des plus complexes aux plus simples. Il existe désormais des solutions adaptés à la plupart des problématiques, et besoins d’entreprises que ce soit en terme de traitement mais également de prix.

Nous vous proposons une sélection de 5 logiciels de RPA parmi plusieurs dizaines existants sur le marché.

Automation Anywhere a été fondé en 2003 à San José aux Etats Unis par Ankur Kothari, Mihir Shukla et Neeti Mehta.

Automation Anywhere revendique plus de 1 400 entreprises utilisatrices dans des secteurs comme les services financiers, l’assurance, la santé, les télécoms, la logistique… « À l’instar de l’introduction du PC, nous voyons un monde dans lequel chaque employé de bureau travaillera aux côtés des ‘travailleurs numériques’, amplifiant les contributions humaines. Aujourd’hui, les employés doivent savoir utiliser un PC et très bientôt, ils devront savoir comment créer un bot », déclare Mihir Shukla, CEO et co-fondateur.

Parmi ses clients, l’entreprise cite LinkedIn, Google, Tesco, ING ou encore Whirlpool.

Fondé en 2005, en Roumanie par Daniel Dines et Marius Tirca, UIpath est désormais basée à New York et fait face à sa concurrente de San José Automation Anywhere. Depuis sa création UIPath a réuni plus de 1,2 milliards de dollas de financement pour une valorisation qui dépasse les 10,2 milliards de dollars.

« Nous créons un avenir où les collaborateurs de chaque organisation seront en mesure d’automatiser des tâches fastidieuses et chronophages, permettant un recentrage du travail sur la résolution de problématiques nécessitant créativité et réflexion », déclare Daniel Dines, co-fondateur et PDG

Fondée en 2017 par Muddu Sudhakar à Palo Alto, AIsera s’attaque au marché ouvert par UIPath et Automation Anywhere.

Parmi ses clients, elle compte notamment Autodesk, McAfee ou encore Ciena. «Chez Ciena, nous voulons que nos employés soient productifs. Cela signifie qu’ils ne devraient pas essayer de comprendre comment fonctionne un outil de billetterie, ni d’attendre une technologie pour résoudre leurs problèmes. Nous pensions que 75% de tous les incidents peuvent être résolus grâce à la technologie d’Aisera, et nous pensons que nous pouvons l’appliquer sur plusieurs plateformes», explique Craig Williams, CIO chez Ciena.

Lancée discrètement en 2017 par Muddu Sudhakar, la start-up américaine vient de boucler un tour de table de 20 millions de dollars en série B mené par Norwest Venture Partners. Cette opération porte à 34,5 millions de dollars le montant total levé par l’entreprise depuis sa création.

Laiye Technology, acteur chinois de l’automatisation des processus par la robotique (RPA), annonce un élevée de 35 millions de dollars menée par Cathay Innovation qui rejoint Sequoia China, Lightspeed China ou encore Microsoft comme investisseurs existants.

Très bien implanté en Chine, Laiye Technology revendique des clients comme Walmart, McDonald’s ou encore Nike.

Basé au Royaume-Uni, Blue Prism est un autre fournisseur de RPA au niveau de l’entreprise. Il sert actuellement plus de 1 800 clients dont Google, Siemens, Jaguar, Microsoft ou encore Walgreens.

Un acteur différent de par son approche marché, ce dernier ciblant directement les utilisateurs finaux, Zapier qui édite une solution en saas d’automatisation des taches. Le service propose une offre gratuite pour tester sa solution puis des packages allant de 20$ à 600$ par mois en fonction du nombre de taches effectuées.

