Les Assises de la Cybersécurité, le rendez vous des experts de la CYBER à ne pas manquer en octobre 2025

Les Assises de la Cybersécurité sont l’événement incontournable pour les experts du domaine en France. Depuis plus de deux décennies, elles rassemblent les acteurs clés de la cybersécurité pour échanger, collaborer et innover face aux défis numériques actuels et futurs.

Chiffres Clés de l’Édition 2025 :

1 470 invités

invités 178 sociétés partenaires

sociétés partenaires 200 journalistes et experts

journalistes et experts 140 ateliers et conférences

ateliers et conférences 11 300 rendez-vous one-to-one

Ces chiffres témoignent de l’ampleur et de l’importance des Assises dans l’écosystème cyber.

Participants Ciblés :

Les Assises réunissent une diversité de professionnels, notamment :

DSI (Directeurs des Systèmes d’Information)

RSSI (Responsables de la Sécurité des Systèmes d’Information)

Directeurs Techniques

Responsables des infrastructures réseaux et télécoms

Risk managers

Cette diversité garantit des échanges riches et multidisciplinaires, favorisant une approche globale des enjeux de cybersécurité.

Structure et Points Forts de l’Événement :

Les Assises se distinguent par une organisation méticuleuse, combinant :

Rendez-vous sur-mesure pré-organisés : facilitant des interactions ciblées et efficaces entre décideurs et fournisseurs de solutions.

: facilitant des interactions ciblées et efficaces entre décideurs et fournisseurs de solutions. Contenus de qualité : à travers des conférences, ateliers et keynotes animés par des experts reconnus.

: à travers des conférences, ateliers et keynotes animés par des experts reconnus. Retours d’expérience authentiques : offrant des perspectives concrètes et applicables aux défis actuels.

: offrant des perspectives concrètes et applicables aux défis actuels. Opportunités de networking : permettant de tisser des liens solides au sein de la communauté cyber.

Cette combinaison assure une expérience , où chaque participant peut transformer des idées en projets concrets et initier de nouvelles collaborations.

Thématiques Abordées :

Les Assises couvrent un large spectre de sujets, véritable fenêtre sur la complexité et la diversité du domaine de la cybersécurité :

Infrastructures / Cloud / Stockage-Sauvegarde / Télécom

Organisation / Gouvernance / Conformité

Gestion des identités et accès

Sécurité des données et applications

Déploiement / Ingénierie / Infogérance

Audit / Conseil / Forensics

Endpoint security

Sécurité des systèmes industriels / gestion des menaces

Informations Pratiques :