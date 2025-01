26 millions d’euros pour Maki : l’IA qui redéfinit les KPIs du recrutement

Maki, la startup fondée en 2022 par Maxime Legardez, Paul-Louis Caylar et Benjamin Chino, veut s’imposer comme un acteur clé dans la transformation du recrutement. Sa technologie, un agent conversationnel d’IA, automatise 80 % des processus RH, de la présélection des candidats à la prise de décision finale. La startup communique sur des délais d’embauche divisés par trois, turnover réduit de 20 % et gains d’efficacité estimés à plusieurs millions d’euros pour les entreprises clientes.

Déployée dans plus de 50 pays, Maki collabore avec des acteurs comme H&M, BNP Paribas, Deloitte ou FIFA. En 2024, la startup a enregistré une croissance de 300 %, portée par ces partenariats stratégiques et l’adoption croissante de ses solutions au sein des entreprises du Fortune 500.

Maki veut introduire de nouveaux indicateurs de performance RH. En optimisant les flux de travail, ses agents conversationnels permettent de mesurer l’efficacité des campagnes de recrutement, le coût par embauche et la satisfaction des candidats, tout en fournissant des insights en temps réel pour ajuster les stratégies en cours. Ces innovations font des RH une fonction proactive et stratégique, un atout en période de crise.

Pour soutenir son développement, Maki annonce une levée de fonds de 26 millions d’euros en Série A, menée par Blossom Capital, avec la participation de DST Global, Frst, GFC et Picus Capital. Ce financement vise à accélérer l’innovation produit, renforcer les effectifs avec 60 recrutements prévus en 2025, et intensifier l’expansion commerciale aux États-Unis, où la startup génère déjà 30 % de son activité. Un hub sera d’ailleurs établi à New York pour piloter cette croissance.