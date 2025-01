Tech&Fest, le nouveau festival phare de l’innovation à ne pas manquer et c’est les 5 et 6 février 2025

Tech&Fest, le nouveau festival technologique incontournable, se tiendra les 5 et 6 février 2025 à Grenoble.

Cet événement promet de devenir un rendez-vous majeur en europe, alliant innovation, deeptech et convivialité, rappelant l’esprit des conférences emblématiques telles que The Next Web et le Web Summit.

Avec plus de 200 intervenants et six univers thématiques, Tech&Fest offre une expérience immersive au cœur de l’écosystème numérique et technologique grenoblois. Parmi les moments forts, Paul Watson, fondateur de l’ONG Sea Shepherd, interviendra en clôture du festival pour discuter de l’utilisation des nouvelles technologies dans la protection des océans.

Ne manquez pas cette occasion unique de plonger dans l’avenir de la tech, tout en profitant d’une ambiance festive et collaborative.

Parmi les personnalités attendues, Paul Watson, fondateur de l’ONG Sea Shepherd, interviendra en clôture du festival pour discuter de l’utilisation des nouvelles technologies dans la protection des océans et de l’impact des innovations sur la biodiversité.

D’autres experts, entrepreneurs, chercheurs de renom marqueront sans aucun doute cette nouvelle édition

Maud Vinet : Physicienne et entrepreneuse, Maud Vinet est la fondatrice de Quobly, une start-up spécialisée dans le développement de technologies quantiques. Elle a une expérience significative dans la recherche fondamentale et appliquée, notamment au CEA-Leti. Vous pouvez la découvrir dans notre podcast DECODE QUANTUM

Un programme riche et festif

Les deux jours seront rythmés par des conférences et tables rondes sur des sujets tels que l’intelligence artificielle, la cybersécurité et les nouveaux matériaux. Des visites guidées d’entreprises et de centres de recherche locaux, des ateliers sur la décarbonation, ainsi que des « deeptech awards » sont également au programme. Le festival promet une ambiance festive avec des performances en direct, notamment celle de Bon Entendeur.

Opportunités de Carrière dans la Tech

Tech&Fest offre une plateforme idéale pour tous ceux qui travaillent dans les secteurs technologiques. Un grand job dating est organisé pendant les deux jours

Le Retour du iForum

La 27ᵉ édition du iForum, organisée par la Métropole grenobloise, le Grésivaudan et le Pays Voironnais, se tiendra au sein de Tech&Fest. Installé dans un pavillon de 600 m², le iForum vise à favoriser l’émergence et la croissance des start-up locales, une bonne occasion pour découvrir les projets innovants de la région, ce serait dommage de venir à Grenoble et de passer à coté des pépites locales.

Informations Pratiques

Dates : 5 et 6 février 2025

: 5 et 6 février 2025 Lieu : Alpexpo, Grenoble

: Alpexpo, Grenoble Site Officiel : tech-fest.fr

Tech&Fest 2025 s’annonce comme un événement majeur pour tous les acteurs de notre écosystème et passionnés de l’innovation technologique, la rédaction de FRENCHWEB.FR fera bien entendu le voyage et nous serons ravis de vous y croiser!