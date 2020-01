Les événements à ne pas manquer à l’étranger en 2020

CES, NRF, SXSW, F8, Slush, le catalogue des événements dans la tech se développe de plus en plus, parmi le large panel qui s’offre à nous il est difficile d’identifier les événements clefs.

Innovants, inspirationnels, FrenchWeb a sélectionné les événements qui feront la différence en 2020

Retrouvez les événements à ne pas manquer en France sélectionnés par FrenchWeb.

Le Mobile World Congress est le lieu où les leaders du secteur du mobile se rassemblent, collaborent et conduisent leur développement commercial. L’événement MWC offre un lieu de réseautage unique, de nouvelles opportunités professionnelles ainsi que des possibilités d’ententes et d’affaires.

L’événement est également l’occasion de découvrir des conférences internationales animées des conférenciers visionnaires; une exposition sur les produits et la technologie; et la cérémonie annuelle des Global Mobile Awards, mettant en exergue les initiatives et solutions mobiles du monde entier.

Retrouvez les temps forts de l’édition 2019:



En 2020, le South by Southwest se tiendra du 13 au 22 mars à Austin, au Texas. Chaque année, les grands enjeux du numérique sont abordés lors de plus de 1 000 conférences organisées et couvrant des sujets variés, puisque tant la tech que la culture et la musique sont au cœur de ce festival.

Les conférences de cette année porteront sur l’intelligence artificielle créant des villes sans argent et sans frontières, sur la créativité au travail, en entreprise et au quotidien ainsi que l’avenir de la santé et la transformation numérique de grands groupes.

Découvrez le trailer de l’édition 2020:



Chaque année entre le mois d’avril et le mois de juin, les principaux géants du Net tiennent leur conférence spécialement dédiée aux développeurs. Facebook présentera la quatrième édition de sa conférence pour développeurs F8, les 5 et 6 mai 2020.

Durant ces deux jours, les développeurs pourront participer à des démonstrations, découvrir les dernières nouveautés et best practices ainsi qu’échanger avec les équipes de Facebook.

I/O est le festival annuel dédié aux développeurs organisé par Google. Cet événement permet aux intéressés de découvrir et expérimenter les nouveautés de la filiale d’Alphabet au cours de keynotes et diverses conférences.

Cet événement est également l’occasion pour les développeurs de participer à des hackathons, codelabs et démonstrations.

Retrouvez la keynote 2019 de Google qui a eu lieu pendant le festival I/O​:



The Next Web continue de rapprocher les acteurs de la Tech. Fondée par Boris Veldhuijzen Van Zanten et Patrick de Laive, l’organisation américaine s’est distinguée dans la sphère économique et numérique par la portée de son blog dédié à l’actualité des nouvelles technologies et de ses conférences qui ont lieu chaque année à Amsterdam (Pays-Bas) et à New York (Etats-Unis).

A l’occasion de The Next Web, penseurs à l’influence internationale, start-up en plein essor et stars du numérique, échangent sur les tendances numériques du moment et les innovations technologiques de demain.

L’événement de l’équipe du Web Summit a pour ambition de mettre en lumière les nouvelles pépites de la scène tech. En six ans, l’événement a connu une croissance impressionnante et rassemble aujourd’hui plus de 30 000 participants, 4000 dirigeants, 6000 entreprises de plus de 120 pays.

Parmi les participants ayant leurs habitudes, de grands noms se retrouvent comme Google, Microsoft, IBM, Coca-Cola, Uber, Facebook, Airbnb, Paypal, Twitter, Dropbox, Samsung ou bien Cisco.

Retrouvez les premières images de l’édition 2020:



C2 unit les univers du commerce et de la créativité afin d’explorer les tendances, opportunités, bouleversements et mutations majeures qui se dessinent à l’horizon. Chaque année, plus de 5 000 décideurs et créatifs s’y rencontrent pour façonner, vivre et réinventer l’avenir des affaires.

En créant un terrain de jeu qui réunit étoiles montantes et entreprises bien établies, C2 offre un aperçu de la technologie et des modèles d’affaires de pointe, tout en encourageant la croissance des leaders de demain.

L’édition 2020 se concentrera sur les frontières qui nous séparent, réelles ou imaginées, et comment les surpasser. De l’esport au marketing, en passant par l’innovation et l’entreprenariat, « Beyond Boundaries » est un appel à l’inclusivité et à l’ouverture d’esprit.

Retrouvez le teaser « Beyon Boundaries » de l’édition 2020:



Chaque année à l’occasion de la WWDC, des millions de développeurs du monde entier s’informent sur les plates-formes technologiques proposées par Apple, qui vont des langages de programmation tels que Swift aux API (interfaces de programmation) de développement révolutionnaires comme SiriKit, HomeKit, HealthKit et CarPlay.



Se déroulant à quelques minutes seulement du nouveau siège social d’Apple à Cupertino, la WWDC 2019 avait permis aux développeurs de rencontrer plus de 1 000 ingénieurs Apple et d’échanger avec eux tout au long de l’événement.

Retrouvez la keynote 2019 d’Apple qui a eu lieu pendant le WWDC:



L’ambition de NOAH est de créer un écosystème où acteurs historiques et nouveaux challengers se rencontrent afin de faire émerger les nouvelles tendances, opportunités et s’inspirer des réussites des leaders du secteur.

La conférence NOAH se veut un espace de rencontre pour les leaders de l’économie digitale. Entrepreneurs, investisseurs, top managers, journalistes, tous s’y retrouvent.

En quelques années, Dmexco a réussi le pari de devenir un des salons les plus importants dans le domaine de l’économie digitale, où se rassemblent les professionnels qui bousculent les codes.

Dmexco ce sont: 2 jours de conférences, 9 formats, 18 scènes, 250 heures de programmes, 550 speakers, 50700 visiteurs et plus de 1 013 exposants.

Retrouvez les témoignages de visiteurs de l’édition 2019:



Organisé par Stephanie Czerny, Yossi Vardi, Paul-Bernhard Kallen, Ruth Koren et Orly Shani, le festival DLD Tel Aviv se tiendra en septembre 2020. DLD est une plateforme permettant de connecter intellectuels, scientifiques, entrepreneurs, investisseurs, ainsi que des talents créatifs.

DLD se veut un lieu de rencontre entre entrepreneurs, investisseurs et start-up. Cette septième édition réunira la scène high tech israélienne et de nombreuses sociétés.

Retrouvez les temps forts de l’édition 2018:

Bits & Pretzels est un festival sur 3 jours destiné aux entrepreneurs. Ce sont 5000 fondateurs, investisseurs et médias qui se rencontrent à Munich durant l’Oktoberfest.

Lors de l’édition 2019, étaient présents parmi les participants: le President Barack Obama, Reid Hoffman, Co-Fondateur de LinkedIn, Jessica Alba, fondatrice de The Honest Company et bien d’autres encore.

Retrouvez les temps forts de l’édition 2019:



Money 20/20 est le plus grand événement sur le thème du paiement et de la finance. Pour cette nouvelle édition, ce sont plus de 11 000 participants de plus de 85 pays, 3 400 entreprises, 1 700 entrepreneurs et 500 speakers qui sont attendus.

L’événement est l’occasion pour les principaux acteurs du secteur de développer de partenariats, lancer de nouveaux produits, faire des annonces et se tenir informer des dernières tendances dans la FinTech.

Retrouvez les temps forts de l’édition 2019:



Créé en 2010, le Web Summit avait rassemblé 400 personnes lors de sa première édition. En 2019, ce sont plus de 11 000 experts du marketing digital qui avaient fait le déplacement.

Le Web Summit 2020, ce sont plus de 60 000 participants attendus, 160 pays représentés, 2200 journalistes et 650 speakers, parmi lesquels étaient présents lors des éditions précédentes : Elon Musk, fondateur de Tesla, Jack Dorsey, co-fondateur de Twitter, Travis Kalanick, co-fondateur de Uber, Reed Hashtings, fondateur de Netflix,….

2-5 novembre Lisbonne 950€ – Profitez en ce moment d’une réduction sur un billet d’entrée pour l’achat de 2! Pour en savoir plus

Retrouvez le trailer de l’édition 2020:



Slush est l’événement start-up référence en Europe du nord, elle rassemble une communauté d’entrepreneurs, d’investisseurs, et d’étudiants à Helsinki.

En quelques années l’événement a pris de l’ampleur, pour réunir aujourd’hui plus de 20 000 participants, et 1 million suivant le live.

Ce sont 3 100 start-up, 800 investisseurs, 650 journalistes venant d’une centaine de pays qui se rencontrent à Slush pour découvrir de nouvelles opportunités business et participer à une événement hors du commun.

Au fil des années, l’objectif de slush reste le même: aider la prochaine génération de grandes entreprises à émerger et prendre une place de leader.

Retrouvez les temps forts de l’édition 2019:



Le Consumer Electronic Show (CES) s’est tenu cette année du 7 au 10 janvier à Las Vegas pour une 53ème édition de cet incontournable salon mondial de l’électronique. Si le salon a attiré près de 4 400 exposants dont 330 entreprises françaises et 182 000 visiteurs cette année, ils n’étaient que 117 exposants pour 17 000 visiteurs à sa création en 1967.

Depuis son lancement, le CES a été le théâtre de plusieurs innovations majeures. En 1970, le magnétoscope a ainsi été présenté pour la première fois à l’occasion du salon américain, révolutionnant la manière de consommer la vidéo dans les foyers du monde entier. Quatre ans plus tard, le lecteur disque laser, l’ancêtre du DVD, avait été l’attraction principale du salon.

Cette année, de grandes marques comme Samsung, Bosch, Microsoft ou encore LG avec son tout premier téléviseur déroulant au monde et IBM avec l’ordinateur quantique, ont présentés une nouvelle fois des innovations techniques qu’il ne faut pas manquer.

Inscrivez-vous dès septembre pour l’édition du CES 2020.

Découvrez les premiers retours du CES 2020 par Olivier Ezratty.

Retrouvez tous nos contenus sur le CES 2019.

Du 12 au 14 janvier, les professionnels du retail se sont retrouvés à New York à l’occasion du Retail’s Big Show. Chaque année, ce sont plus de 38 000 participants, 16 000 retailers, 3500 entreprises et 800 exposants qui s’y donnent rendez-vous.

Retrouvez les temps forts de l’édition 2020:



