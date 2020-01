Paris Blockchain Week Summit 2020

S’inscrire

Suite à une première édition réussie au printemps dernier, qui a attiré plus de 1 700 participants de 57 nationalités différentes, plus de 130 intervenants et une centaine de journalistes, PBWS 2020 aura lieu à Station F, le plus grand campus et incubateur de startups au monde. PBWS présentera encore une fois les personnalités les plus renommées de la blockchain et des actifs digitaux, avec l’intention cette année d’attirer plus de 2 500 professionnels du secteur, français et internationaux. Organisé par Woorton, Chain Accelerator et Datalents, l’événement sera ouvert et soutenu par Bruno Le Maire, Ministre Français de l’Économie et des Finances.

PBWS mettra en valeur le cadre réglementaire français et les startups tout en favorisant le développement continu de l’écosystème de la blockchain. Des intervenants de renommée mondiale venant des entreprises les plus importantes ainsi que des startups de la blockchain monteront sur scène pour présenter les dernières avancées de l’industrie autour de quatre sujets principaux : Tech Builders, Open Finance, Entreprise Blockchain et Public Policy. Parmi les sujets clés qui seront abordés sur scène : les stablecoins, la finance décentralisée, les DAO, la gouvernance, les communautés de développeurs et bien d’autres.

Les speakers

Plus de 100 intervenants internationaux de secteurs variés seront présents à l’évènement, notamment : Bruno Le Maire, Ministre de l’Économie et des Finances; Cédric O, Secrétaire d’État Chargé du Numérique; Dr. Jutta Steiner, Fondatrice et CEO de Parity Technologies; Ryan Selkis, Co-Fondateur et CEO de Messari; Bertrand Perez, Président de Libra Association; Meltem Demirors, Directrice de la Stratégie chez CoinShares; Paul Brodsky, Associé chez Pantera Capital; Kathleen Breitman, Co-Fondatrice de Coase; Ryan Zurrer; David Rutter, Fondateur et CEO de R3; Arthur Breitman, Co-Fondateur de Tezos.