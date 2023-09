ANIMAJ lève 100 millions / LA POSTE se débarrasse de STUART / Redressement judiciaire pour IZIWORKS / Les actus tech qu’il ne faut pas manquer ce matin.

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

BREAKING NEWS:

↗ Elon MUSK a l’intention de faire payer un abonnement mensuel « à petit prix » pour l’ensemble de ses utilisateurs de X (ex TWITTER). Cette mesure serait selon lui le meilleur moyen de contrer les « vastes armées de bots » qui perturbent les opérations de la plateforme, à défaut cela assurerait un gain certain pour la société.

↘ LA POSTE met fin à son aventure avec la startup de livraison STUART dont elle avait fait l’acquisition en 2017 via sa filiale GEOPOST, en deux opérations, la première de 10 millions d’euros pour 22% du capital, le solde ayant été acquis par la suite pour 13 millions d’euros. Ce sont les pertes cumulées de la startup de plus de 134 millions qui auraient poussé la Direction de LA POSTE de mettre en vente STUART. La société devrait être acquise par le groupe allemand MUTARES, une opération qui doit être finalisée d’ici la fin de l’année, aucun montant n’a été communiqué à ce sujet. STUART compte 203 salariés dans ses effectifs.

↘ La mise en redressement judiciaire d’IZIWORK rebat les cartes. Alors que la startup annonçait son rachat par voie de communiqué de presse le 5 septembre dernier par le groupe PROMAN, espérant mettre fin à la tourmente financière à laquelle elle faisait face, la société fait l’objet d’un redressement judiciaire qui annule l’accord entre les deux sociétés.

Malgré ses 57,3 millions d’euros levés depuis sa création en 2018, dont 35 millions en 2021 auprès de CATHAY INNOVATION et BPI FRANCE, IZIWORK faisait face à un endettement contracté durant le covid et un besoin de trésorerie important pour faire face à ses opérations.

En pleine négociation avec différentes administrations pour réechelonner ses dettes fiscales et sociales, IZIWORK était laché par ALTRADIUS, garant de la caution obligatoire que doit avoir toute société d’interim pour garantir les salaires.

🎂 Bon anniversaire à Sandrine Chauvin (Linked In) et à Yann Rivoallan (Fédération professionnelle de prêt à porter)

A LIRE SUR FRENCHWEB.FR

LES PRECEDENTS GOOD MORNING FRENCHWEB:

TOOLBOX: LA STARTUP A SUIVRE, NAVAN

NAVAN (ex-TripActions), un pionnier de la gestion des voyages d’affaires qui mise sur l’Europe

NAVAN a été sélectionné pour être partenaire de la TOOLBOX de FRENCHWEB.FR

LES PODCASTS A ECOUTER SUR FRENCHWEB.FR

LEVEES DE FONDS avec le soutien de JUNTO, spécialiste de la performance média.

A L’ETRANGER:

La startup spécialisée dans l’écriture assistée par l’IA, WRITER qui est utilisée pour créer des campagnes de marketing, vient de lever 100 millions de dollars lors d’un tour de financement dirigé par Iconiq Growth, valorisant ainsi l’entreprise à plus de 500 millions de dollars.

LEVELPATH une startup spécialisée dans la gestion des achats pour les entreprises, lève 30 millions de dollars lors de sa série A, dirigée par Redpoint, suite à une levée de fonds initiale de 14,5 millions de dollars dirigée par Benchmark. Concurrent du français iVALUA, LEVELPATH offre une interface mobile particulièrement soignée pour gérer ces processus.

La startup spécialisée dans la garde de crypto-monnaies, BASTION, fondée par deux anciens cadres d’a16z, a réussi à lever 25 millions de dollars lors de sa phase de financement initial (seed), dirigée par a16z crypto.

LE CHIFFRE DU JOUR: 100 millions d’euros

Près de 100 millions d’euros ce sont les pertes accumulées par la startup FRICHTI entre 2019 et 2022, lors de son rachat par GORRILAS, la startup était étouffée par ses frais fixes et les couts logistiques. Un challenge que souhaite relevée de nombreux repreneurs dont La Belle Vie, FLINK SE et Guillaume Luscan, et la société ARTS ET BIENS

Après avoir officié à la Direction Générale de l’Armement, Aude LE DARS est nommée Directrice de la communication de THALES DMS. Elle est passé par le CEA, et précédement AREVA. Bastien LIGNAC est nommé Directeur des ressources humaines au sein d’ Orange Business. Entré au sein du groupe ORANGE en 2004, il est passé par le technocentre puis a piloté la DRH de la direction digitale marketing grand public, et le pilotage de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié Jimena Almendares rejoint DECATHLON comme Chief Digital Officer, après avoir travaillé chez META en tant que General Manager en charge de l’expérience client et du support. Nicolas COLLER est le nouveau Global IT Brand Integration Director du grouple L’OREAL où il officie depuis 12 ans sur différents projets IT notamment dans le retail. Mathilde MEZZETA rejoint le groupe ALTEN en tant que Risk Compliance Manager.



AGENDA

L’agenda des évènements 2023 à ne pas manquer →

OFFRES D’EMPLOI

Découvrez le nouveau JOBBOARD de FRENCHWEB.FR