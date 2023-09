Les mouvements de la semaine: PRINTEMPS, GOOGLE FRANCE, EURAZEO, SEQUOIA CAPITAL

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Alain CHEUNG rejoint le groupe PRINTEMPS, en tant que Directeur général digital et omnicanal. Il officiait précédement chez Claudie Pierlot après avoir travaillé chez Zadig et Voltaire ou encore The Other Store.

Maud FUNARO quitte pour sa part LE PRINTEMPS où elle était Directrice de la transformation du groupe pour rejoindre Wendel en tant qu’Operating director

Isabelle FRAINE est la nouvelle Directrice générale de GOOGLE CLOUD FRANCE, après avoir officié chez DELL

Edouard RABANY quitte 360 Learning pour rejoindre NEOBRAIN en tant que Chief customer officer

Thibaud CHAMPEY rejoint EGERIE comme global head of technical solutions (Presales, CSM, PS)

Le Groupe Data4 nomme Linda Lescuyer au poste de Responsable innovation

UTWIN, société de services spécialiste de l’assurance emprunteur, accueille Philippe Leylavergne spécialiste à la fois du secteur bancaire, du courtage et de l’assurance emprunteur au poste récemment créé de Directeur du Développement.

Julien BEK devient Partner chez SEQUOIA CAPITAL, après avoir officié en tant que Principal chez ACCEL pendant près de 6 ans. Il est Angel Investor dans Revolut.

DL SOFTWARE accueille de nouveaux membre au sein de sa direction avec Daniel Kofie, Directeur Fusions et Acquisitions et Fabrice JANKY, Directeur Administratif et Financier

Thierry Barbaut est nommé Directeur des financements solidaires chez 42

Grégoire CUSINBERCHE rejoint nos confrères LA TRIBUNE comme Directeur Général Adjoint Evénements

Yoann Montagnon est promu Senior Director Operations chez BRANDED

Le Conseil d’administration d’HOPIUM annonce la nomination de Sylvain LAURENT, actuel Directeur Général d’Hopium, au poste de Président du Conseil d’Administration.

Krish Venkataraman est le nouveau Président de DATAIKU aux cotés de Florian Douetteau co fondateur de la startup.

Mathilde LE ROY, ex CEO de KAZOART a été élue à la présidence de la FRENCHTECH Bordeaux en relai à Cyril TEXIER.

Olivier FECHEROLLE met fin à 8 années passées chez ORACLE pour prendre la tête de la Wild Code School

Sébastien HUET, quitte lui aussi après 8 ans Rémy Cointreau cette fois çi pour rejoindre le groupe MANPOWER comme IT DIGITAL & TRANSVERSAL SERVICES.

Stéphanie Maria-Bajard qui officie chez EURAZEO depuis 11 ans, prend la tête du département communication en tant que DIRECTRICE COMMUNICATION du fonds d’investissements

Après avoir officié en tant que Directeur stratégie et performance, Thierry Milhe devient le nouveau Directeur Business Process et date du groupe EDF