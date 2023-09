[SEED] FIPTO lève 15 millions d’euros pour déveloper ses services de paiements en crypto

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

Prestataire de services en actifs numériques (PSAN) spécialisé dans les paiements B2B internationaux et la gestion de trésorerie, FIPTO lève 15 millions d’euros, avec la participation du fonds VC Serena Capital, de Motier Ventures, le family office de la famille Houzé, propriétaires entre autres des Galeries Lafayette. Par ailleurs, la levée inclut un endettement de plus de 2 millions d’euros.

D’après les informations relayées par le magazine Capital Finance, Serena Capital contribue à hauteur de 50 % de cette somme, ce qui équivaut à un investissement de 7,5 millions d’euros.

Fondée en mars 2022 par Patrick Mollard, Bertrand Godin et Grégoire Andrieu, ex-membres d’IbanFirst, Fipto propose un service de paiement et de gestion de trésorerie unissant monnaies traditionnelles et numériques. La plateforme est compatible avec des monnaies numériques majeures telles que l’USDC, USDT, ETH et BTC, permettant aux entreprises de réaliser leurs paiements en respectant les standards de leurs départements de conformité et finance.

Depuis mars 2023, Fipto est enregistrée en tant que PSAN auprès de l’AMF