WHATSAPP, enfin un business model? / TIKTOK au top / ANGELL x MINI / L’actualité du jour à ne pas manquer.

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

No ads! No games! No gimmicks!

Selon le Financial Times, META étudierait la possibilité d’afficher des publicités dans WhatsApp et d’instaurer un abonnement payant pour utiliser l’application sans publicités. La 1ere messagerie mondiale, utilisée par plus de 2 milliards de personnes ne réaliserait même pas un milliard de dollars de chiffre d’affaires par an avec sa version pro.

Une situation que Mark ZUCKERBERG entend bien régler. Pour s’offrir WHATSAPP en 2014, il avait mis sur la table 19 milliards de dollars, une offre immédiatement acceptée par les deux co fondateurs Brian Acton et Jan Koum, qui avaient pour mantra No ads! No games! No gimmicks!

Vous recrutez des profils numériques? profitez du lancement du nouveau jobboard de FRENCHWEB.FR pour faire connaitre votre société et vos offres d’emploi.A cette occasion, nous vous offrons 3 offres d’emploi à publier gratuitement!

Bon anniversaire à Sophie Liebermann, Christine Foote (All Turtles) Laurent Leca (Payfit), Patrick Chassany.

Bonne lecture et bon surf!

Richard MENNEVEUX, Rédacteur en Chef de FRENCHWEB.FR

BREAKING NEWS:

↗ ANGELL et MINI doivent présenter le fruit de leur collaboration la semaine prochaine avec le 1er vélo électrique de la marque, reste à savoir s’il tient dans le coffre!

↘ Les auditions s’enchainent au procès qui oppose GOOGLE au Département de la Justice des États-Unis (cf notre GOOD MORNING de mercredi). Jonathan Kanter, à la tête de la division antitrust du DOJ, affirme que les employés de Google sont formés pour mener des conversations sensibles sur le chat avec l’historique désactivé. Ils sont également incités à éviter des termes tels que « part de marché » et « bundle ».

↘ Un procès qui ne ravi pas APPLE qui s’est plaint que le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) pourrait avoir enfreint les règles de confidentialité en révélant que Google avait payé entre 4 et 7 milliards de dollars à Apple pour les services de recherche en 2020.

↘Par ailleurs, GOOGLE va verser 93 millions de dollars à l’État de Californie pour mettre fin à une poursuite judiciaire. La société est accusée de suivre la localisation des utilisateurs à des fins commerciales, même après que ces derniers aient choisi de désactiver cette option.

↗ Après avoir supprimé près de 8 000 emplois, soit 10% de son effectif en janvier 2023, SALESFORCE annonce son intention d’embaucher 3 300 personnes pour renforcer ses équipes de vente, d’ingénierie et son produit cloud de données. Pourvu que les futurs candidats aient la mémoire courte.

↗ Salut les petits clous, TIKTOK s’associe à Billboard pour lancer le classement « TikTok Billboard Top 50« . Ce classement vise à suivre chaque semaine les chansons les plus populaires sur l’application aux États-Unis. Il sera actualisé tous les jeudis matin. allez nous spoilons le numéro 1 cette semaine c’est SEXYY RED avec son titre SkeeYee

A LIRE SUR FRENCHWEB.FR

LES PRECEDENTS GOOD MORNING FRENCHWEB:

TOOLBOX: LA STARTUP A SUIVRE, NAVAN

NAVAN (ex-TripActions), un pionnier de la gestion des voyages d’affaires qui mise sur l’Europe

NAVAN a été sélectionné pour être partenaire de la TOOLBOX de FRENCHWEB.FR

LES PODCASTS A ECOUTER SUR FRENCHWEB.FR

LEVEES DE FONDS avec le soutien de JUNTO, spécialiste de la performance média.

LYA PROTECT vient de finaliser son deuxième tour de table de 2M€ auprès de plus de 20 courtiers de proximité et du fonds Kreaxi.

A L’ETRANGER:

DATABRICKS vient de boucler un tour de table de plus de 500 millions de dollars en série I, portant sa valorisation à 43 milliards de dollars. Cela intervient après une levée de fonds de 1,6 milliard de dollars à une valorisation de 38 milliards en août 2021. La société envisagerait une introduction en bourse (IPO) et rapporte actuellement avoir plus de 10 000 clients.

LINEAR, une startup qui propose des outils de gestion de projet à des startups telles que Cohere, Runway et Ramp, a levé 35 millions de dollars lors d’un tour de financement de série B. Cette levée a été dirigée par Accel et porte la valorisation de la société à environ 400 millions de dollars.

PIXIS une startup spécialisée dans la vente d’outils IA pour les campagnes marketing, a levé 85 millions de dollars lors d’un tour de financement de série C1 dirigé par Touring Capital. Avec cette levée, le financement total de l’entreprise atteint 209 millions de dollars. Pixis réaliserait un revenu récurrent annuel (ARR) de 50 millions de dollars.

FRENCHWEB MARKETS:

ARM a clôturé en hausse de 24,69% à $63.59 lors de ses débuts sur le Nasdaq, portant sa valorisation à 65,24 milliards de dollars.

FRENCHWEB VC

Delphine REMY BOUTANG, la fondatrice de la JFD, annonce la création d’ARVER une société d’investissement indépendante qui a vocation à financer des projets d’entreprises portée par des femmes.

Alain CHEUNG rejoint le groupe PRINTEMPS , en tant que Directeur général digital et omnicanal. Il officiait précédement chez Claudie Pierlot après avoir travaillé chez Zadig et Voltaire ou encore The Other Store. Maud FUNARO quitte pour sa part LE PRINTEMPS où elle était Directrice de la transformation du groupe pour rejoindre Wendel en tant qu’Operating director Isabelle FRAINE est la nouvelle Directrice générale de GOOGLE CLOUD FRANCE , après avoir officié chez DELL Edouard Rabany quitte 360 Learning pour rejoindre NEOBRAIN en tant que Chief customer officer Thibaud CHAMPEY rejoint EGERIE comme global head of technical solutions (Presales, CSM, PS)



AGENDA

L’agenda des évènements 2023 à ne pas manquer →

OFFRES D’EMPLOI

Découvrez le nouveau JOBBOARD de FRENCHWEB.FR