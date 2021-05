Les nouveaux rôles du magasin avec Fleur Touchard (Bonpoint), Aurelien Knoff (Jules), Laurence Faguer (Customer Insight) et Richard Menneveux (FrenchWeb)

Le magasin tel que nous l’avons connu vit sans aucun doute ses derniers jours, les attentes et nouveaux usages devraient accélérer considérablement sa transformation dans les prochains mois. Lieu de découverte, de divertissement, de conseil, le champs des possibles est ouvert. Pour en parler Laurence Faguer, Fondatrice du cabinet de conseils Customer Insight, et Richard Menneveux recoivent Fleur Touchard, Director of Digital & Ecommerce chez Bonpoint USA, ainsi qu’Aurelien Knoff, pour nous présentera Rewear la nouvelle initiative retail de la marque Jules

Pour découvrir et échanger sur ces nouveaux usages, innovation et les meilleures pratiques à mettre en oeuvre, FrenchWeb vous propose un nouveau rendez vous tous les mercredis à 16H,

Le programme des prochaines sessions The New Standards Retail:

Mercredi 2 juin: Les nouveaux rôles du magasin

Mercredi 9 juin: Back To Basic, accueillir et fidéliser les clients acquis pendant et post pandémie

Mercredi 9 juin: Comment structurer et étoffer son équipe eCommerce

Mercredi 16 juin: Buy Now Pay Later

Mercredi 23 juin: à l’interieur du magasin à l’ère post covid

Mercredi 30 juin: l’expérience post achat

Mercredi 7 juillet: Live Shopping

Mercredi 8 septembre: de l’intention à l’achat

Mercredi 8 septembre: Le nouveau role des vendeurs

Mercredi 15 septembre: Comment identifier ses futurs best sellers

Mercredi 15 septembre: Inventaire, achat, réachat, comment avoir le bon stock au bon moment

Mercredi 23 septembre: Quoi de neuf dans l’influence

Mercredi 29 septembre: Les nouveaux modèles de marketplace

