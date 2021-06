Comment The Blockchain Group veut accélérer la formation à la technologie blockchain

Ces dernières années, The Blockchain Group- qui est spécialisé dans le domaine- observe une maturité quant à l’intégration de technologie blockchain au sein des entreprises. «Aujourd’hui finalement la technologie commence à devenir assez mature et comprise. Parmi les entreprises qui viennent nous voir dans 90% des cas la blockchain se justifie, et il y en a 10% à qui nous expliquons que la blockchain ne va pas s’appliquer à ce qu’elles souhaitent faire. Mais globalement, nous n’avons pas de frein quel que soit le secteur, dans la santé, l’automobile ou encore l’aérien…. On retrouve des projets blockchain à des niveaux de maturité divers et variés», explique Xavier Latil, CEO et fondateur de The Blockchain Group.

Ce dernier constate tout de même une limite: il n’y a pas assez de professionnels, notamment des ingénieurs et des développeurs, formés à cette technologie. Pour y remédier, The Blockchain Group lance The Blockcain Camp, un campus ouvert aux professionnels qui souhaitent se former et qui accueillera sa première promotion en septembre. Les tests d’entrée démarreront en juin.

Ce campus accueillera également des doctorants et des post doc pour confronter leurs recherches et leurs idées à la réalité ou encore explorer de nouveaux champs des possibles et proposera du mentoring à des startups dans le domaine de la blockchain via un programme de service for Equity. Tous les détails dans l’interview complète de Xavier Latil diffusée dans l’émission.