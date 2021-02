Les usages de l’intelligence artificielle 2021

Voici la quatrième édition de l’ebook « Les usages de l’intelligence artificielle ». Il fait suite à une première édition publiée en octobre 2017, une seconde en novembre 2018 puis une troisième en novembre 2019. Cette série prolongeait le prequel « Les avancées de l’intelligence artificielle » publié en 2016 et reprenant une série d’article du début de cette année-là. Donc quatrième ou cinquième édition selon le point de départ!

Cet ouvrage a pour objectif de vous permettre de découvrir le champ de l’intelligence artificielle à 360°. Il s’adresse surtout aux entreprises et organisations qui veulent en comprendre le fonctionnement, les usages et les enjeux. Faisant 742 pages, il n’est probablement pas destiné à être lu d’une seule traite mais consulté en fonction des besoins.

Voici donc la couverture et le lien pour télécharger cet ebook au format PDF (65 Mo). Et un gros bouton pour aller encore plus vite!

Je publie aussi une version PDF compressée tenant en-dessous des 32 Mo pour pouvoir être lue sur liseuses (25 Mo).

Cette nouvelle édition contient l’intégration de 15 mois d’actualité sur l’IA depuis novembre 2019. Et histoire de vous impressionner, un millier d’illustrations et trois milles liens Internet.

Voici un inventaire des principales nouveautés de cette édition par rapport à la précédente de novembre 2019 sachant que presque toutes les parties ont été revues et mises à jour :

Explication des notions d’epoch, batches et itérations dans la partie sur la rétropropagation des gradients .

. Ajout d’une rubrique sur le federated learning .

. Grande mise à jour sur les processeurs de l’IA couvrant notamment l’offre de Nvidia, Graphcore, Intel, Xylinx et plein d’autres acteurs.

couvrant notamment l’offre de Nvidia, Graphcore, Intel, Xylinx et plein d’autres acteurs. Ajout d’une nouvelle partie sur la big data et son lien avec l’IA.

et son lien avec l’IA. Ajout d’une partie sur l’ empreinte énergétique de l’IA .

. Ajout d’une rubrique sur les applications de l’IA dans le domaine maritime .

. Ajout d’une rubrique sur les applications de l’IA relatives à la pandémie covid-19 .

. Ajout d’une rubrique sur l’usage de l’IA pour développer des batteries .

. Compléments divers dans le glossaire et la bibliographie.

Je décline toujours le contenu de cet ebook sous forme d’interventions : conférences de vulgarisation, séminaires d’une demi-journée,formations de 1 à 2 jours (dont une formation de deux jours au programme de CapGemini Institut) et ateliers de brainstorming. Je peux le faire et l’ai généralement déjà fait dans les divers marchés verticaux contenus dans l’ebook (santé, transports, banque, assurances, juridique, BTP, utilities, médias, agriculture, etc).

Comme tous les autres ebooks publiés ici, celui-ci n’est diffusé qu’en version électronique. Vous l’imprimez si besoin est par vos propres soins ou en exploitant un services d’impression en ligne ou le copy center de votre entreprise. Sinon, à vos écrans et tablettes préférés!

Je remercie au passage les relecteurs de cette édition qu’ont été Alain Reverchon, Aude Vinzerich, Dimitri Carbonnelle et Godefroy Troude.

Comme pour tous mes ebooks, je suis évidemment toujours preneur de feedbacks, corrections et contributions que je peux intégrer en silent release dans le document.

Bonne lecture !

