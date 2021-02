Qu’apporte l’e-commerce au monde rural ?

Chronique de Jean-Luc Raymond de FranceNum avec une émission spéciale « e-commerce et ruralité »

ou e-commerce dans les villages. Quelle est la situation de la vente à distance avec Internet avec la crise ? Le bilan annuel 2020 établi il y a quelques jours par la FEVAD, Fédération e-commerce et vente à distance, met en avant que les ventes sur internet atteignent 112 milliards d’euros grâce à la numérisation accélérée du

commerce de détail, soit une hausse en hausse de 8,5% par rapport à 2019.

Cette croissance bénéficie pleinement de la crise et elle est tirée par la hausse des ventes de produits sur internet estimée à +32% tandis que les services s’affichent en baisse de 10%, notamment sous l’effet de la chute brutale des activités de voyages et de loisirs pendant la crise. Mais aussi, comment aujourd’hui concilier une activité de vente avec Internet et un commerce dans le rural ? Ou encore, qu’apporte l’e-commerce dans le monde rural ?

L’actualité à retenir :

Aujourd’hui, plus de 4,2 milliards de personnes utilisent les réseaux sociaux dans le monde, soit plus de 53% de la population mondiale. En 2020, ces plateformes ont gagné 490 millions de nouveaux utilisateurs, à la faveur de la crise du coronavirus qui a accéléré leur adoption et amplifié leurs usages. Et sans surprise, ce sont des plateformes comme Facebook, YouTube, Instagram ou encore TikTok qui ont largement bénéficié de cette situation exceptionnelle.

Aucune plateforme européenne à l’horizon. Pourquoi l’Europe n’est-elle toujours pas parvenue à faire émerger des alternatives aussi puissantes que Facebook ces dernières années ? Bruno Breton, co-fondateur et CEO de Bloom, nous éclaire sur la question… Retrouvez l’intégralité de l’interview sur Frenchweb.fr.

Chronique Wildcard, la forte valeur des données de santé

Dans le WIldCard d’aujourd’hui, nous allons nous intéresser au phénomène inquiétant des bourses en ligne sécurisées qui se multiplient sur le DarkWeb. Dans de nombreux cas, ce sont des données de santé qui sont échangées car leur valeur ainsi que leur pouvoir de nuisance ne cessent de prendre de l’importance. Les cybercriminels se ruent alors sur ce juteux marché et renforcent leurs moyens afin de répondre à la demande croissante.

