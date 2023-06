L’Etat cherche un nouveau gestionnaire pour ses 2600 noms de domaine

La Division des systèmes d’information (DSI) de la Direction des services administratifs et financiers (DSAF) des Services de la Première ministre (SPM) a ouvert un appel d’offres pour la supervision de leurs 2600 noms de domaine. La DSAF est actuellement « propriétaire d’environ 2600 noms de domaine (tous périmètres confondus) », et la gestion se décline en deux types : active et opérationnelle pour certains noms de domaine, et non active pour les noms de domaine « parqués ».

Dans le détail, 383 de ces noms de domaine sont actuellement en usage et s’étendent à divers domaines de premier niveau comme .fr, .com, .org, .eu, .net et .info. Parallèlement, 2211 noms de domaine sont catégorisés comme « parqués », avec une variété d’extensions telles que .paris, .biz, .mobi, .app, .tv, .club, .xyz et même un .xxx, généralement réservé aux sites à caractère pornographique.

La DSI de la DSAF propose, via l’appel d’offres, de centraliser la gestion des noms de domaine pour des centaines d’entités administratives reliées aux SPM ainsi que pour les Autorités administratives indépendantes (AAI). Cette offre s’inscrit dans le cadre des services GÉNOME, liés à la gestion des noms de domaine.

Actuellement sous la houlette de GANDI, le titulaire sortant, on observe des variations de « ± 5% » dans le portfolio des noms de domaine des SPM. L’appel d’offres comporte plusieurs prestations :

Souscription aux noms de domaine utilisés pour les sites et applications des Services de la Première Ministre et des autorités indépendantes soutenues.

Souscription aux noms de domaine acquis préventivement pour éviter l’usurpation des marques de l’État.

Prestations forfaitaires couvrant toutes les opérations de gestion courante des noms de domaine (achat, rachat forcé, configuration, transfert, fourniture de logs, sécurisation, surveillance, support).

L’offre couvre 2314 domaines de premier niveau générique (gTLD), 207 domaines de premier niveau national (ccTLD) de l’UE, dont 25 actifs en .eu et 182 « parqués », ainsi que 73 hors UE et autres TLD, tous « parqués ».

Face à l’importance grandissante de la sécurité numérique et de la gestion des actifs numériques pour les entités gouvernementales, l’appel d’offres vise à optimiser les opérations tout en garantissant la protection et la bonne gestion des actifs numériques de l’État. La gestion des noms de domaine est en effet primordiale pour préserver l’identité de l’État, empêcher l’usurpation d’identité et maintenir une présence en ligne forte et sécurisée.