Le paiement en un clic : la nouvelle bataille de la conversion

Longtemps cantonné à la fonction d’exécution, le paiement devient un levier stratégique pour optimiser les performances commerciales. Au cœur de cette transformation : la tokenisation et le « click-to-pay », deux technologies qui transforment une étape transactionnelle en arme concurrentielle.

L’obsession du taux de conversion

Sur un site marchand, chaque étape ajoutée entre l’intention et l’achat augmente le risque d’abandon. La page de paiement concentre une part significative de ces frictions : formulaire à remplir, données bancaires à ressaisir, codes de validation à intégrer. Selon les données de Stripe et de Baymard Institute, près de 70 % des paniers sont abandonnés, dont un tiers au moment du paiement.

C’est dans ce contexte que le paiement en un clic s’impose comme standard émergent. En rendant invisible ou quasi instantanée l’étape de validation, il permet aux e-commerçants de sécuriser des ventes qui, sinon, seraient perdues. Cette mécanique repose sur la tokenisation, c’est-à-dire le remplacement d’un identifiant de carte bancaire par un jeton cryptographique sécurisé. Ce jeton, stocké de façon pérenne, autorise des achats récurrents ou répétés sans nouvelle saisie manuelle.

Tokenisation et sécurité : un couple indissociable

Contrairement à une simple carte enregistrée dans un navigateur, le token est lié à un marchand, à un device, voire à une session. Il ne peut pas être réutilisé ailleurs. Cette approche renforce la sécurité et réduit la fraude : selon Visa, une transaction tokenisée bénéficie de 2,5 points d’autorisation supplémentaires et d’une réduction de 30 % de la fraude par rapport à une transaction classique.

C’est aussi ce qui rend possible l’émergence du click-to-pay, nouveau standard promu par l’ensemble des réseaux de paiement (EMVCo). En s’appuyant sur un identifiant unique comme l’email, le système reconnaît automatiquement le client, supprime l’entrée manuelle des informations carte, et permet une validation rapide et sécurisée.

Un standard universel en construction

Contrairement aux systèmes propriétaires (Apple Pay, Google Pay, PayPal), le click-to-pay s’annonce comme un standard interopérable, porté par l’ensemble des réseaux (Visa, Mastercard, American Express, etc.). Une seule intégration technique permettrait de couvrir tous les réseaux, sans dépendance à une marque spécifique.

Le Royaume-Uni est aujourd’hui en avance sur ce chantier, avec plusieurs implémentations en production. Le déploiement est attendu en France à l’été 2025. Plusieurs acteurs du paiement préparent une montée en charge progressive, en misant sur l’enrôlement des utilisateurs via les banques et les wallets existants.

Des bénéfices pour l’ensemble de la chaîne

Côté marchand, les gains sont immédiats : réduction des abandons de panier, amélioration des taux d’autorisation, fluidité accrue sur mobile. Côté client, l’expérience devient comparable à celle d’un achat sur application : fluide, rapide, sans rupture.

Mais cette simplification n’est pas sans contrepartie : le déploiement technique demande une mise à niveau de l’infrastructure de paiement, un travail d’enrôlement des clients, et une vigilance sur la gouvernance des données.

Une nouvelle frontière pour les marchands

L’enjeu dépasse la simple ergonomie. Le paiement en un clic réinvente le rapport entre marchand et client. Il permet d’intégrer l’acte d’achat au sein d’une expérience plus large : recommandation algorithmique, upsell contextuel, parcours sans couture entre physique et digital.

Il devient aussi un révélateur stratégique : les marchands capables de maîtriser cette brique se donnent une longueur d’avance, en termes de conversion, de fidélisation et de capacité à monétiser l’instant.