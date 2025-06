L’Europe riposte avec 70 milliards d’euros pour reprendre la main sur la tech stratégique

L’Union européenne se dote d’un nouvel outil massif pour réindustrialiser ses chaînes de valeur technologiques. Réuni à Luxembourg, le Conseil des gouverneurs de la Banque européenne d’investissement (BEI) a validé la création de TechEU, un programme inédit de financement doté de 70 milliards d’euros sur trois ans, destiné à « attirer des talents, des capitaux et des investissements en Europe », selon l’institution.

Ce programme s’inscrit dans une logique de rattrapage face à la domination américaine et chinoise dans l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les infrastructures numériques et la robotique. Il a pour objectif de mobiliser, à travers des effets de levier, au moins 250 milliards d’euros d’investissements privés et publics d’ici à 2027. Dans un contexte de rivalités géoéconomiques croissantes, l’Europe cherche à consolider ses positions dans les domaines où elle accuse un retard critique.

« Le soutien unanime de nos actionnaires, les 27 États membres de l’Union européenne, à nos propositions visant à accorder un volume de financement record en faveur de la défense, de la sécurité énergétique et du leadership technologique traduit le rôle clé du Groupe BEI à l’appui des priorités stratégiques de l’Europe », a déclaré par voie de communiqué Nadia Calviño, présidente de la BEI.

Deeptech, calcul intensif, IA, défense : la BEI muscle son jeu

Contrairement à de précédents programmes de soutien à l’innovation jugés trop génériques ou peu ciblés, TechEU se veut sélectif et structurant. Les priorités définies couvrent des domaines stratégiques comme le calcul intensif, l’intelligence artificielle, les infrastructures numériques, les matières premières critiques, les industries de défense, l’éolien offshore, la santé, la robotique et les matériaux avancés.

Le programme vise à intervenir à tous les stades de maturité des entreprises innovantes : financement en amorçage, capital-risque, croissance, pré-introduction en Bourse. Une attention particulière sera portée à la bancabilité des projets, avec l’introduction d’instruments hybrides (quasi-fonds propres, garanties, prêts convertibles) pour limiter les effets de dilution tout en encourageant l’investissement privé.

L’objectif est de permettre aux start-up et scale-ups européennes de se financer à domicile, sans dépendre exclusivement de fonds américains ou asiatiques, comme c’est encore massivement le cas dans l’IA générative ou les composants avancés. Pour rappel, en 2024, plus de 70 % des levées de fonds supérieures à 100 millions d’euros réalisées par des entreprises européennes deeptech l’ont été sous leadership extra-européen.

Une doctrine d’intervention repensée

Lancée sous l’impulsion conjointe de la BEI, du Fonds européen d’investissement (FEI) et de la Commission européenne, TechEU redéfinit la posture d’intervention publique. Les nouveaux outils validés par le Conseil d’administration de la BEI incluent notamment :

un mécanisme de garantie de 1,5 milliard d’euros pour les fabricants de composants de réseaux électriques

un programme pilote de 500 millions d’euros pour soutenir les accords d’achat d’électricité à long terme (PPA) par les entreprises énergivores ;

un fonds CleanTechEU de 250 millions d’euros pour soutenir le besoin en fonds de roulement des PME développant des technologies vertes.

Une réponse partielle aux plans américains et asiatiques

Face à l’IRA américain, au Chips Act ou aux politiques industrielles chinoises, TechEU reste d’ampleur plus modeste, mais marque un changement d’échelle. Là où les initiatives précédentes, comme InvestEU ou Horizon Europe, restaient souvent cantonnées à la R&D ou aux appels à projets, TechEU se positionne comme un outil d’exécution, orienté vers des investissements concrets et structurants.

La comparaison avec le programme allemand IPCEI (Important Projects of Common European Interest) ou le fonds Scale-Up de Bpifrance permet de souligner la nouveauté de TechEU avec son champ d’action paneuropéen, sa capacité à agir sur tous les niveaux de maturité et son articulation directe avec les priorités de souveraineté définies par les Vingt-Sept.

Une gouvernance sous pression, un test de crédibilité

La montée en puissance de la BEI dans des secteurs stratégiques fait émerger une nouvelle tension entre logique financière (préservation de sa notation AAA) et logique industrielle (prise de risque accrue). Le programme TechEU sera scruté de près pour sa capacité à concilier soutien à l’innovation, discipline financière et efficacité opérationnelle.

Le changement de présidence du Conseil des gouverneurs, désormais confiée au ministre tchèque des Finances Zbyněk Stanjura, s’inscrit dans cette dynamique. « La BEI joue un rôle clé dans le soutien aux priorités européennes allant de la défense à la sécurité énergétique en passant par le logement abordable », a-t-il rappelé.