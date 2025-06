Primelis rachète OmnyAI pour renforcer son arsenal Martech

Primelis poursuit sa montée en puissance avec le rachat d’OmnyAI, plateforme fondée en 2022 par Charlotte Courtois, Cyril Bourgois et Clément Contamine., qui permet aux marques d’optimiser leurs ventes sur les marketplaces. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de consolidation engagée par le groupe depuis l’arrivée du fonds Sagard à son capital en mars 2024.

Pensée comme une solution clé en main pour les marques, OmnyAI combine automatisation, intelligence artificielle et exploitation fine des données pour permettre une activation performante sur Amazon et TikTok Shop. « C’est un métier qui s’est fortement professionnalisé. Traiter et activer la data est devenu indispensable pour réussir sur les marketplaces », expliquait Charlotte Courtois à FrenchWeb lors de sa première levée de fonds en 2023.

Le positionnement d’OmnyAI repose sur deux axes différenciants, une plateforme technologique dotée de modules d’IA propriétaires pour la gestion des contenus et du pricing, et un accompagnement opérationnel permettant aux marques de générer des revenus additionnels sans complexité technique. Les premiers cas d’usage ont ciblé les verticales parapharmacie, bricolage, jardin et jouets, avec une ambition d’expansion rapide à l’international.

Avec cette acquisition, Primelis muscle son offre de services sur le segment du retail media, en plein essor. Déjà renforcée par l’intégration du studio créatif Cosmy il y a quelques mois, la société entend s’imposer comme une agence de marketing digital full-stack, capable d’opérer sur l’ensemble de la chaîne de valeur, SEO/SEA, social ads, contenus, data science et activation marketplace.

Créée en 2012 par Philippe El Khechen et Hillel Brodowicz, Primelis regroupe aujourd’hui près de 120 consultants et a réalisé un chiffre d’affaires de 35 millions d’euros en 2024. Active en Europe et aux États-Unis, l’agence accompagne plus de 350 clients.

Ce qu’il faut retenir sur le plan financier

OmnyAI (ex-Omni) avait levé 2 millions d’euros en 2023 auprès de Founders Future et Kima Ventures, après avoir généré plus de 3 M€ de revenus dès sa première année. Le produit de cette levée a été consacré au développement technologique et à l’expansion commerciale en Europe. Le montant de l’opération de rachat n’a pas été communiqué.

Côté acquéreur, Primelis a accueilli en mars 2024 le fonds canadien Sagard dans le cadre d’un LBO secondaire. Ce dernier a investi un ticket qui valoriserait Primelis à plus de 150 millions d’euros. L’arrivée de Sagard permet à Primelis d’accélérer son plan de croissance externe et de se positionner comme un consolidateur clé du secteur Martech face à Dekuple ou EDG