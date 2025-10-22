L’IA au service des tâches invisibles du B2B : Volta Software lève 5 millions d’euros

Alors que le e-commerce B2C a connu sa révolution numérique depuis plus de quinze ans, le commerce interentreprises reste largement tributaire de processus manuels. En 2024, seules 10 % des entreprises françaises de plus de dix salariés déclaraient utiliser l’intelligence artificielle selon l’INSEE. Ce décalage, que la pandémie de COVID-19 a encore accentué, révèle l’ampleur du chantier.

Dans un univers encore largement dominé par les fichiers Excel, les commandes PDF et les processus manuels, Volta Software développe une plateforme d’intelligence artificielle destinée à automatiser les opérations commerciales des distributeurs et fabricants B2B. La plateforme de Volta centralise la gestion des catalogues, des commandes et de la relation client dans un environnement unifié. Elle s’intègre directement aux systèmes déjà en place dans les entreprises (ERP, CRM, PIM, WMS) et supprime jusqu’à 90 % des tâches manuelles liées à la commande ou à la mise à jour des tarifs.

Le système repose sur trois piliers : unifier, automatiser et amplifier. D’un côté, Volta agrège tous les canaux de commande (e-mails, PDF, WhatsApp ou portails) pour les faire converger dans un flux unique. De l’autre, elle exploite la donnée générée pour produire des recommandations commerciales et des alertes d’opportunités.

Volta Software vient de lever 5 millions d’euros, un an après un premier tour de 6 millions, portant son financement total à 11 millions d’euros. Le tour de table est mené par le fonds américain RTP Global, déjà présent au capital de Qonto, SumUp et Datadog. Pascal Houillon, ancien CEO de Cegid et Sage, rejoint également l’aventure, aux côtés des investisseurs historiques Emblem, Robin Capital et Founders Future.

La société a été fondée par Paul Guillemin et Mario Ciaccia. Elle compte aujourd’hui une trentaine de collaborateurs répartis entre la France et l’Italie. Cette levée doit lui permettre d’accélérer le développement de sa plateforme d’intelligence artificielle et sa commercialisation sur le marché européen, dans un secteur B2B estimé à 360 milliards d’euros.