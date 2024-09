Live talk : IA & vidéo, au-delà de l’écho médiatique, quelles applications concrètes pour les marques ?

Au-delà du simple engouement médiatique, l’IA transforme concrètement le paysage de la création vidéo pour les marques. Automatisation de la post-production, personnalisation du contenu à l’échelle, et génération d’expériences immersives sont désormais à la portée des entreprises, grandes et petites.

🚀 Inscrivez-vous gratuitement en cliquant ici

Mais quels sont les véritables avantages pour les marques ?

D’un côté, l’IA promet une production plus rapide et plus efficace, libérant du temps pour la créativité humaine. De l’autre, elle offre des outils pour analyser et optimiser la performance des vidéos en temps réel, permettant ainsi d’ajuster les campagnes en fonction des réactions du public.

Dans un monde où le contenu visuel devient un pilier de la communication, l’adoption de l’IA dans la vidéo ne fait que commencer. Pour les entreprises prêtes à investir dans ces nouvelles technologies, le potentiel de se démarquer est immense.

Avec des experts comme Richard Menneveux de Frenchweb et Sarah Lemaire d’Allianz Partners, notre live talk du 10 octobre explorera ces tendances et donnera des exemples concrets de succès.

💡 Programme

CEO de Frenchweb , Buzz et réalité autour de l’IA appliquée à la vidéo, par Richard Menneveux

design et digital manager chez Allianz Partners , Retour d’expérience d’Allianz Partners sur son utilisation de l’IA et de la vidéo dans ses communications, par Sarah Lemaire

CEO de 2Emotion. Fonctionnalités IA des outils vidéo pour améliorer la communication vidéo, par Nicolas Tralongo

Pour participer à ce live talk le jeudi 10 octobre à 11h30 (pendant 1 heure) :

🚀 Inscrivez-vous gratuitement en cliquant ici

Bon événement à tous.

+ En savoir plus sur notre partenaire

2Emotion est un outil saas de création simplifiée de vidéos pour les entreprises. Créez des vidéos remarquables selon vos compétences, votre temps disponible ou encore votre envie du moment. Pour cela, vous retrouverez au sein de l’outil 4 modes de création vidéo disponibles :

Templates professionnels de vidéos : explorez notre large gamme de modèles professionnels, chacun avec un angle éditorial unique, une narration propre et un design distinctif.

Thèmes graphiques : envie d’un style vidéo spécifique, choisissez parmi une multitude de modèles graphiques à votre disposition.

Création vidéo via l’IA générative : saisissez votre prompt et l’IA de 2Emotion génère une sélection de vidéos sur mesure et totalement personnalisable

Vidéo viergе : commencez avec une page blanche et laissez votre créativité s’exprimer librement.

Véritable outil professionnel, 2Emotion intègre des fonctionnalités corporate permettant de gérer les équipes d’entreprise de toutes tailles, de la start-up aux multinationales.